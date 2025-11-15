Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему мы просыпаемся ночью: что пытается сказать тело 0 498

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мы просыпаемся ночью: что пытается сказать тело

Иногда ночь проходит спокойно, но порой мы внезапно просыпаемся без видимых причин. Китайская медицина утверждает, что время ночного пробуждения может многое рассказать о состоянии нашего тела и разума — будто организм посылает нам сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Если вы не можете заснуть с 21:00 до 22:00

Такое часто бывает при стрессе и умственном перенапряжении. В это время тело должно переходить в фазу расслабления, но тревожные мысли мешают уснуть. Помочь могут дыхательные практики, медитация или йога-нидра, которая помогает «успокоить» разум.

Пробуждение с 23:00 до 01:00

Согласно китайской медицине, в этот период активизируется желчный пузырь — орган, связанный с решительностью и эмоциональным равновесием. Если вы часто просыпаетесь в эти часы, возможно, внутри накопилось раздражение, чувство вины или неуверенность. Китайские мастера советуют практиковать прощение и внутренний диалог без самокритики.

Пробуждение с 01:00 до 03:00

Этот промежуток связан с печенью — органом, отвечающим за энергию и управление эмоциями. Просыпаться в это время могут те, кто испытывает подавленную злость или не может отпустить ситуацию. Рекомендуется выпить немного воды и сделать несколько минут медитации, чтобы снять внутреннее напряжение.

Пробуждение с 03:00 до 05:00

В китайской традиции этот отрезок ночи связан с лёгкими и эмоцией грусти. Считается, что организм пытается «выплакать» то, что давно копилось внутри. Китайские врачи говорят: возможно, вам стоит пересмотреть отношение к себе и окружающим, позволить себе отпустить прошлое и начать дышать свободнее.

Пробуждение с 05:00 до 07:00

В это время активно работает толстый кишечник, который символизирует очищение — не только физическое, но и эмоциональное. Если вы часто просыпаетесь перед рассветом, возможно, накопились переживания или обиды, от которых пора избавиться. Практики благодарности и мягкая утренняя гимнастика помогают вернуть баланс.

Просыпаясь среди ночи, попробуйте не раздражаться, а просто понаблюдать: что именно хочет сказать вам ваше тело? Иногда ответ кроется не в бессоннице, а в том, как мы проживаем день.

Источник: NOI.md

Читайте нас также:
#сон #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео