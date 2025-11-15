Иногда ночь проходит спокойно, но порой мы внезапно просыпаемся без видимых причин. Китайская медицина утверждает, что время ночного пробуждения может многое рассказать о состоянии нашего тела и разума — будто организм посылает нам сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Если вы не можете заснуть с 21:00 до 22:00

Такое часто бывает при стрессе и умственном перенапряжении. В это время тело должно переходить в фазу расслабления, но тревожные мысли мешают уснуть. Помочь могут дыхательные практики, медитация или йога-нидра, которая помогает «успокоить» разум.

Пробуждение с 23:00 до 01:00

Согласно китайской медицине, в этот период активизируется желчный пузырь — орган, связанный с решительностью и эмоциональным равновесием. Если вы часто просыпаетесь в эти часы, возможно, внутри накопилось раздражение, чувство вины или неуверенность. Китайские мастера советуют практиковать прощение и внутренний диалог без самокритики.

Пробуждение с 01:00 до 03:00

Этот промежуток связан с печенью — органом, отвечающим за энергию и управление эмоциями. Просыпаться в это время могут те, кто испытывает подавленную злость или не может отпустить ситуацию. Рекомендуется выпить немного воды и сделать несколько минут медитации, чтобы снять внутреннее напряжение.

Пробуждение с 03:00 до 05:00

В китайской традиции этот отрезок ночи связан с лёгкими и эмоцией грусти. Считается, что организм пытается «выплакать» то, что давно копилось внутри. Китайские врачи говорят: возможно, вам стоит пересмотреть отношение к себе и окружающим, позволить себе отпустить прошлое и начать дышать свободнее.

Пробуждение с 05:00 до 07:00

В это время активно работает толстый кишечник, который символизирует очищение — не только физическое, но и эмоциональное. Если вы часто просыпаетесь перед рассветом, возможно, накопились переживания или обиды, от которых пора избавиться. Практики благодарности и мягкая утренняя гимнастика помогают вернуть баланс.

Просыпаясь среди ночи, попробуйте не раздражаться, а просто понаблюдать: что именно хочет сказать вам ваше тело? Иногда ответ кроется не в бессоннице, а в том, как мы проживаем день.

Источник: NOI.md