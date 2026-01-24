Актриса Аглая Тарасова впервые за долгое время появилась на публике после резонансного скандала, связанного с запрещёнными веществами. Поводом для выхода в свет стала премьера фильма «Левша», где артистка также пообщалась с журналистами.

В беседе с прессой Тарасова поделилась своим взглядом на то, что отличает умного человека. По мнению актрисы, ключевым качеством является смекалка. Она отметила, что это не просто способность быстро соображать, а своего рода талант, который помогает находить нестандартные решения и увереннее ориентироваться в жизненных ситуациях.

При этом актриса подчеркнула, что смекалка даёт человеку больше возможностей исключительно в рамках самовыражения и личного развития. Речь, по её словам, не идёт о нарушении общественных правил или норм, а о внутренней свободе и умении мыслить гибко.

Появление на премьере стало одним из первых публичных выходов Аглаи Тарасовой после скандала в аэропорту Домодедово, где у неё был обнаружен вейп с запрещённым веществом. После вынесения приговора — трёх лет условно — актриса постепенно возвращается к активной светской жизни и вновь появляется на публичных мероприятиях.

источник