Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аглая Тарасова вышла в свет после скандала и рассказала, что считает признаком умного человека 1 434

Lifenews
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аглая Тарасова вышла в свет после скандала и рассказала, что считает признаком умного человека

Актриса Аглая Тарасова впервые за долгое время появилась на публике после резонансного скандала, связанного с запрещёнными веществами. Поводом для выхода в свет стала премьера фильма «Левша», где артистка также пообщалась с журналистами.

В беседе с прессой Тарасова поделилась своим взглядом на то, что отличает умного человека. По мнению актрисы, ключевым качеством является смекалка. Она отметила, что это не просто способность быстро соображать, а своего рода талант, который помогает находить нестандартные решения и увереннее ориентироваться в жизненных ситуациях.

При этом актриса подчеркнула, что смекалка даёт человеку больше возможностей исключительно в рамках самовыражения и личного развития. Речь, по её словам, не идёт о нарушении общественных правил или норм, а о внутренней свободе и умении мыслить гибко.

Появление на премьере стало одним из первых публичных выходов Аглаи Тарасовой после скандала в аэропорту Домодедово, где у неё был обнаружен вейп с запрещённым веществом. После вынесения приговора — трёх лет условно — актриса постепенно возвращается к активной светской жизни и вновь появляется на публичных мероприятиях.

источник

Читайте нас также:
#интервью #знаменитости #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    24-го января

    видимо сама не умный человек - смекалки протащить дурь через границу не хватило !!!

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнаружен ранний признак риска развития хронических заболеваний
Изображение к статье: Такой красотке не нужен скальпель. Иконка видео
Изображение к статье: Жившая в Латвии мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии
Изображение к статье: Три любви на всю жизнь: почему эта теория так точно описывает наши отношения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео