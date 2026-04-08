Звезда Comedy Woman приятно удивила подписчиков. На свежих кадрах, опубликованных в соцсетях, Надежда Ангарская выглядит заметно постройневшей и счастливой.

Откровенные снимки красавицы-актрисы пришлись по душе публике. Свою долгожданную фотосессию Надежда Ангарская представила во время отпуска на Мальдивах. Солнечный курорт стал не просто местом отдыха, но и живописным фоном, на котором звезда популярного комедийного шоу смогла продемонстрировать свои личные успехи.

Судя по всему, в последнее время знаменитость работала над собой в поте лица. По словам самой Ангарской, она сумела сбросить целых 30 кг. Благодаря победе Надежда теперь рассекает по пляжу в открытом купальнике – приятное и подзабытое занятие. К слову, артистка даже не думает скрывать, что львиная доля ее успеха связана с приемом специального препарата, который выпускается в виде раствора для инъекций.

«Конечно, не обложки журналов, но все-таки маленькая победа. Наконец-то был раздельный купальник за последние 25 лет. Но считаю, мне есть над чем поработать. Немного волнительно, немного непривычно, но точно — про принятие себя и движение вперед», - написала постройневшая Ангарская в личном микроблоге.

Произошедшие с актрисой метаморфозы вызвали бурную реакцию в Сети. Кто-то восхищался новыми формами Надежды, а кто-то высказывал свои сомнения насчет ставшего популярным метода похудения, в основе которого серьезный медикамент.

«Опять уколы, это эпидемия какая-то, честно»; «Результат шикарный, вот она мечта, которая наконец-то сбылась»; «Шикарная женщина в изумительных купальниках»; «Ух ты! А вам уже двадцать пять? Никогда бы не подумал!»; «Надежда, вау! Вот это да! Очень красивые кадры. Вы невероятно похудели, молодец!» - высказались фолловеры.

Путь к преображению стартовал еще в прошлом году, когда Надежда записалась на прием к эндокринологу. Диагноз оказался тревожным: врач предупредил ее о высоком риске развития сахарного диабета. Именно эта угроза, а не просто желание соответствовать глянцевым стандартам, стала главным мотиватором.

Звезда пересмотрела пищевые привычки, села на специально подобранную диету и начала наблюдаться у специалистов. Кроме того, в программу снижения веса входили препараты для подавления аппетита — но только под строгим контролем врачей.