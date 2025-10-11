Baltijas balss logotype
Энергия субботы: как провести день, чтобы привлечь успех

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Энергия субботы: как провести день, чтобы привлечь успех

Считается, что каждый день недели несёт особую энергетику, влияющую на настроение, события и даже удачу. Эзотерики утверждают, что суббота — день спокойствия, гармонии и внутреннего равновесия.

Символика субботы

Планетой-покровителем субботы считается Сатурн, а её цвета — чёрный и зелёный. Этот день связан с порядком, завершением дел и восстановлением душевного баланса.

Суббота любит уют, тишину и осознанность. Это время для домашних забот и духовного роста.

Чем заняться в субботу

  • Наведите порядок в доме: переставьте мебель, замените шторы, пересадите комнатные растения. Эти простые действия помогут «обновить» энергетику пространства.
  • Займитесь саморазвитием — читайте книги, изучайте новое, посещайте мастер-классы или онлайн-курсы.
  • Проведите день с близкими: домашняя атмосфера, наполненная теплом, закрепляет энергию благополучия в доме.
  • Если на пути встретится бездомное животное — накормите его. Добрые поступки в субботу усиливают поток положительной энергии.
  • Пообщайтесь с детьми — своими или знакомых. Совместные игры и творчество притянут в жизнь любовь, радость и финансовое везение.

Чего стоит избегать

В субботу не рекомендуется ссориться, спорить и повышать голос. Любые конфликты в этот день могут надолго нарушить внутреннюю гармонию и энергетический баланс.

Суббота — день восстановления, покоя и добрых дел. Проведите её в гармонии с собой и близкими — и успех обязательно откликнется на вашу доброту и спокойствие.

Источник: news.hochu

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео