Две прекрасные женщины – актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская. Самый короткий рассказ нобелевского лауреата Ивана Бунина: 14 открыток, написанных некоему писателю влюбленной незнакомкой. Музыка Чайковского и Рахманинова, Дебюсси, Равеля и Форе, Батагова и Карманова. Все вместе составляет музыкальный спектакль «Неизвестный друг», который странствует по свету почти 10 лет и 24 ноября наконец доберется до Латвии.

«На этой carte-illustree с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега -- моя вторая родина, это Ирландия, - видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас бог». Этими словами начинается спектакль «Неизвестный друг» – и, конечно же, рассказ Ивана Бунина.

Рассказ этот, сочиненный в 1923 году в приморских Альпах, можно пробежать глазами за несколько минут. Но в памяти он наверняка задержится на долгие годы, ибо эта маленькая история говорит о больших чувствах. О неразделенной любви, то ли настоящей, то ли придуманной. О том, что происходит с человеческой душой и сердцем под воздействием искусства.

Известно, что у героини «Неизвестного друга» был исторический прототип – Наталья Петровна Эспозито, русская жена итальянского композитора Микеле Эспозито. Она писала Бунину из Ирландии под впечатлением от его публикаций в журнале «Русская мысль», и некоторые фразы в рассказе взяты из ее писем. По каким-то причинам Бунин, раскрывший происхождение большинства своих произведений, о предыстории «Неизвестного друга» промолчал; письма Натальи Петровны по сию пору не опубликованы и хранятся в Бунинском фонде.

Однако содержание «Неизвестного друга» нельзя свести лишь к воспоминаниям Бунина об этом романтичном эпизоде. Отталкиваясь от реального, им самим пережитого события, великий мастер создал произведение о трагедии человека, зов которого, «брошенный куда-то вдаль», так и не был услышан.

По виду – всего лишь послания замужней дамы к знаменитому писателю. Не зная адреса, она шлет их издателю своего кумира, ожидая ответа, требуя его, вымаливая, больше не надеясь, и через месяц ставит прощальную точку. Послания лаконичны и изящны; таким слогом в наши дни никто уже не сумеет изъясниться. Дама и сама бы не прочь заняться литературой. Но у нее четверо детей, да и в таланте своем уверенности нет…

«В одном из писем героиня упоминает о старшей дочери, которая учится играть на фортепьяно. И я выхожу на сцену в образе этой девушки. За время спектакля она вырастает во взрослую артистку. Начинает с гамм, с Детского альбома Чайковского, Польки Рахманинова, и переходит к серьезным вещам конца ХIХ века, к импрессионизму Дебюсси, к музыке ХХI века: звучат произведения наших современников, композиторов-минималистов Антона Батагова и Павла Карманова, -- рассказывает Полина Осетинская. -- Героиня проживает свою историю вместе с дочерью, и это их сближает».

— Музыка всегда сильнее слов, тем более в исполнении такого прекрасного музыканта, как Полина, -- считает Ксения Рапопорт. -- И это был совершенно новый для меня опыт — находиться постоянно во внутреннем диалоге с музыкой. История любви, оставшаяся без отклика, от ее робкого начала до почти трагедийного финала, сыгранная с виртуозным мастерством и подлинным чувством, так понятна каждому, хоть однажды любившему, что катарсис неизбежен. И эта история – вне времени и не требует никаких инноваций.

«Люди безумно устали от спецэффектов и отдыхают душой на нашем спектакле, -- говорит Ксения Раппопорт. -- Они благодарны за то, что в нем нет ничего, кроме актерской игры и изумительной музыки».

Спектакль «Неизвестный друг» будет сыгран 28 ноября в Малом зале концертного зала «Дзинтари» и 29 ноября в Даугавпилсском дворце культуры.