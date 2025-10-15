Употребление фруктового сока - это простой способ получить больше витаминов и минералов, но эксперты предупреждают, что иногда он может принести больше вреда, чем пользы, пишет Dailymail. Организация общественного здравоохранения Англии рекомендует ограничить потребление фруктового сока до 150 мл в день - поскольку его избыток может привести к кариесу, ожирению и диабету 2 типа.

Эксперт по диетологии Роб Хобсон объяснил, какой фруктовый сок самый полезный для организма, а каких соков лучше избегать.

Гранатовый сок

Гранатовый сок является фаворитом Хобсона, поскольку богат полифенолами, которые помогают поддерживать здоровье сердца, снижая окислительный стресс и улучшая функцию эндотелия — слизистой оболочки кровеносных сосудов. Он также богат эллагитанинами — химическими веществами, которые взаимодействуют с крахмалистыми продуктами, снижая обычный скачок сахара в крови после еды, добавляет он.

"Интересно, что исследования показывают, что употребление гранатового сока с хлебом снижает уровень сахара в крови, но такого же эффекта не наблюдалось при приеме добавок", — добавил он.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок богат витамином С (более половины рекомендуемой суточной нормы), фолиевой кислотой и калием, что делает его одним из самых полезных фруктовых соков, говорит Хобсон.

Исследования даже показали, что регулярное употребление сока в небольших количествах может улучшить качество питания и повысить уровень витамина С, одновременно снижая воспаление.

Грейпфрутовый сок

"Каждый стакан содержит почти половину вашей суточной нормы витамина С и богат калием и растительными соединениями, такими как наринген, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогающими поддерживать здоровье сердца и контроль уровня сахара в крови", — пояснил он.

Однако тем, кто принимает такие лекарства, как статины, некоторые препараты от давления и антидепрессанты, следует быть более осторожными. Химические вещества, содержащиеся в грейпфруте, блокируют фермент CYP3A4 в кишечнике. В результате уровень некоторых лекарств может повышаться в кровотоке, что приводит к опасным побочным эффектам.

Клюквенный сок

"Хотя клюквенный сок не может вылечить инфекцию мочевыводящих путей, у некоторых людей он может помочь снизить риск рецидивов", — отмечает Хобсон.

Это связано с тем, что клюква содержит группу химических веществ, называемых проантоцианидинами (ПАЦ), которые, как было показано, предотвращают прилипание к стенкам мочевыводящих путей некоторых бактерий, таких как кишечная палочка (E. coli), вызывающих ИМП.

Ананасовый сок

Он хороший источник витамина С, марганца, который помогает поддерживать здоровье костей, активируя важнейшие ферменты, участвующие в формировании костей, хрящей и коллагена, а также бромелайна.

Считается, что бромелайн способствует пищеварению и уменьшает воспаление, что делает ананасовый сок привлекательным выбором для тех, кто страдает от воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и высокое кровяное давление.

"Недостаток в том, что в нём довольно много натуральных сахаров, поэтому контроль порций здесь важнее, чем в случае с томатным или овощным соком", — предупредил диетолог.

Яблочный и виноградный сок

"Яблочный и виноградный сок, как правило, содержат больше натуральных сахаров, но меньше витаминов и антиоксидантов по сравнению с такими вариантами, как апельсиновый или гранатовый сок", — утверждает Хобсон.

Однако исследования показали, что яблоки, богатые флавоноидами, способствуют здоровому старению. В другом недавнем исследовании ученые обнаружили, что употребление двух яблок в день снижало уровень "плохого" холестерина почти на четыре процента, однако это касалось только целых фруктов, а не яблочного сока.

Кроме того, исследования на мышах показывают, что сок может защищать от деменции и облегчать симптомы тревожного возбуждения у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В чем опасность фруктового сока

"Когда вы пьете сок, ваш организм усваивает натуральные сахара и питательные вещества быстрее, чем из целых фруктов, поскольку из него удалены волокна. Вы по-прежнему получаете витамины и минералы, часто в высокобиодоступных формах, но теряете полезные свойства клетчатки для здоровья кишечника, чувства сытости и регуляции уровня сахара в крови", — объясняет Хобсон.

Исследования давно показали, что фруктовый сок может способствовать набору веса, отчасти потому, что сложнее контролировать порции, поскольку многие люди наливают себе больше рекомендуемых 150 мл в день, потребляя значительно больше калорий.