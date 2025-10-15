Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой сок самый полезный: диетолог раскрыл важные моменты 0 223

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Какой сок самый полезный: диетолог раскрыл важные моменты

Употребление фруктового сока - это простой способ получить больше витаминов и минералов, но эксперты предупреждают, что иногда он может принести больше вреда, чем пользы, пишет Dailymail. Организация общественного здравоохранения Англии рекомендует ограничить потребление фруктового сока до 150 мл в день - поскольку его избыток может привести к кариесу, ожирению и диабету 2 типа.

Эксперт по диетологии Роб Хобсон объяснил, какой фруктовый сок самый полезный для организма, а каких соков лучше избегать.

Гранатовый сок

Гранатовый сок является фаворитом Хобсона, поскольку богат полифенолами, которые помогают поддерживать здоровье сердца, снижая окислительный стресс и улучшая функцию эндотелия — слизистой оболочки кровеносных сосудов. Он также богат эллагитанинами — химическими веществами, которые взаимодействуют с крахмалистыми продуктами, снижая обычный скачок сахара в крови после еды, добавляет он.

"Интересно, что исследования показывают, что употребление гранатового сока с хлебом снижает уровень сахара в крови, но такого же эффекта не наблюдалось при приеме добавок", — добавил он.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок богат витамином С (более половины рекомендуемой суточной нормы), фолиевой кислотой и калием, что делает его одним из самых полезных фруктовых соков, говорит Хобсон.

Исследования даже показали, что регулярное употребление сока в небольших количествах может улучшить качество питания и повысить уровень витамина С, одновременно снижая воспаление.

Грейпфрутовый сок

"Каждый стакан содержит почти половину вашей суточной нормы витамина С и богат калием и растительными соединениями, такими как наринген, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогающими поддерживать здоровье сердца и контроль уровня сахара в крови", — пояснил он.

Однако тем, кто принимает такие лекарства, как статины, некоторые препараты от давления и антидепрессанты, следует быть более осторожными. Химические вещества, содержащиеся в грейпфруте, блокируют фермент CYP3A4 в кишечнике. В результате уровень некоторых лекарств может повышаться в кровотоке, что приводит к опасным побочным эффектам.

Клюквенный сок

"Хотя клюквенный сок не может вылечить инфекцию мочевыводящих путей, у некоторых людей он может помочь снизить риск рецидивов", — отмечает Хобсон.

Это связано с тем, что клюква содержит группу химических веществ, называемых проантоцианидинами (ПАЦ), которые, как было показано, предотвращают прилипание к стенкам мочевыводящих путей некоторых бактерий, таких как кишечная палочка (E. coli), вызывающих ИМП.

Ананасовый сок

Он хороший источник витамина С, марганца, который помогает поддерживать здоровье костей, активируя важнейшие ферменты, участвующие в формировании костей, хрящей и коллагена, а также бромелайна.

Считается, что бромелайн способствует пищеварению и уменьшает воспаление, что делает ананасовый сок привлекательным выбором для тех, кто страдает от воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и высокое кровяное давление.

"Недостаток в том, что в нём довольно много натуральных сахаров, поэтому контроль порций здесь важнее, чем в случае с томатным или овощным соком", — предупредил диетолог.

Яблочный и виноградный сок

"Яблочный и виноградный сок, как правило, содержат больше натуральных сахаров, но меньше витаминов и антиоксидантов по сравнению с такими вариантами, как апельсиновый или гранатовый сок", — утверждает Хобсон.

Однако исследования показали, что яблоки, богатые флавоноидами, способствуют здоровому старению. В другом недавнем исследовании ученые обнаружили, что употребление двух яблок в день снижало уровень "плохого" холестерина почти на четыре процента, однако это касалось только целых фруктов, а не яблочного сока.

Кроме того, исследования на мышах показывают, что сок может защищать от деменции и облегчать симптомы тревожного возбуждения у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В чем опасность фруктового сока

"Когда вы пьете сок, ваш организм усваивает натуральные сахара и питательные вещества быстрее, чем из целых фруктов, поскольку из него удалены волокна. Вы по-прежнему получаете витамины и минералы, часто в высокобиодоступных формах, но теряете полезные свойства клетчатки для здоровья кишечника, чувства сытости и регуляции уровня сахара в крови", — объясняет Хобсон.

Исследования давно показали, что фруктовый сок может способствовать набору веса, отчасти потому, что сложнее контролировать порции, поскольку многие люди наливают себе больше рекомендуемых 150 мл в день, потребляя значительно больше калорий.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
4 домашних средства от чувствительности зубов
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Изображение к статье: Осеннее наслаждение: блинчики с карамелизированными сливами
Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Самые остроумные знаки Зодиака: кто умеет шутить без подготовки
Изображение к статье: Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром
Не пей это натощак: привычные напитки, от которых лучше отказаться утром 1 412
Изображение к статье: Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко
Солёные лимоны: модный рецепт из Марокко 210
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 456
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность 462

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 25
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 146
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 48
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 450
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 25
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 146
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео