Сколько времени нужно каждому знаку Зодиака, чтобы забыть бывшего

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько времени нужно каждому знаку Зодиака, чтобы забыть бывшего

Кто-то после расставания мгновенно идёт на свидания, а кто-то годами не может отпустить прошлое. Астрологи уверяют: скорость «выздоровления» после любви напрямую зависит от вашего знака Зодиака. Узнай, сколько времени нужно именно тебе, чтобы по-настоящему забыть бывшего.

♈ Овен — около года

Овны кажутся сильными, но на самом деле тяжело переживают разрыв. Они вкладываются в отношения всей душой и долго восстанавливаются после предательства. Полное восстановление — примерно через год.

♉ Телец — 4–5 лет

Тельцы ненавидят перемены, поэтому отпускают прошлое медленно. Разрыв выбивает их из привычного ритма и лишает чувства стабильности. Лучшее лекарство — работа, друзья и новые привычки.

♊ Близнецы — несколько месяцев

Лёгкие на подъём Близнецы не держатся за прошлое. Они быстро отвлекаются и находят кого-то нового. Для них лучший способ забыть — увлечься чем-то (или кем-то) ещё.

♋ Рак — около полугода

Раки не переносят одиночества и часто сразу вступают в новые отношения, даже если в душе всё ещё болит. Обычно через полгода сердце наконец отпускает.

♌ Лев — 6–12 месяцев

После расставания Львы стараются доказать всем, что прекрасно живут без бывших. Но когда спектакль заканчивается, наступает тишина — и внутреннее восстановление занимает до года.

♍ Дева — 3–4 года

Девы тяжело решаются на новые отношения — им проще анализировать прошлое, чем начинать заново. Иногда одиночество затягивается на годы, но зато новое чувство будет осознанным.

♎ Весы — 1–2 года

Весы долго переживают и анализируют причины разрыва. Им нужно время, чтобы простить и отпустить. Зато после — они открыты для настоящей любви.

♏ Скорпион — всё зависит от ситуации

Если расставание прошло мирно — Скорпион забудет за неделю. Но если его предали, он будет помнить об этом годами, пока не почувствует справедливость.

♐ Стрелец — до 2 месяцев

Оптимистичный Стрелец не застревает в прошлом. Он быстро находит, куда направить энергию — на приключения, новые связи или просто свободу.

♑ Козерог — несколько лет

Козероги редко влюбляются по-настоящему, но если уж это случилось, забыть трудно. Они долго осмысливают опыт, превращая боль в зрелость и силу.

♒ Водолей — 4–5 месяцев

Даже если больно, Водолей быстро отпускает. Свобода для него важнее страданий. Иногда накатывает ностальгия, но надолго — никогда.

♓ Рыбы — до 5 лет

Самые чувствительные знаки зодиака. Рыбы живут мечтами и долго держатся за прошлое. Но как только отпустят — обретают удивительную внутреннюю лёгкость.

Итог: время лечит всех — просто каждому знаку нужно своё. Не торопи себя: отпустить прошлое можно только тогда, когда ты по-настоящему готов к новому.

#астрология
