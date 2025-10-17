Астрологи предупреждают: середина октября принесёт мощный энергетический всплеск, который станет началом судьбоносных перемен. Один знак Зодиака в этот период окажется буквально "на перекрёстке судьбы" — и именно ему Вселенная подарит шанс, выпадающий раз в несколько лет.

Девы — на пороге решающего выбора

Период с 17 по 24 октября станет особенно значимым для представителей знака Дева. В это время могут произойти события, способные изменить как профессиональную сферу, так и личную жизнь.

Ожидаются предложения, которых вы давно ждали — новая работа, проект, важное знакомство или неожиданная поддержка от влиятельного человека. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Космические влияния

17 октября Солнце входит в знак Весов — это активизирует внутреннюю уверенность и аналитический ум.

Солнце входит в знак Весов — это активизирует внутреннюю уверенность и аналитический ум. 18 октября Юпитер в Раке создаёт ощущение внутренней устойчивости и вдохновения.

Юпитер в Раке создаёт ощущение внутренней устойчивости и вдохновения. 21 октября новолуние в Весах принесёт энергетический перезапуск — именно тогда стоит начать новое дело, сделать предложение или рискнуть там, где раньше сомневались.

Совет астрологов

Не бойтесь перемен — сейчас именно вы способны увидеть возможности там, где другие видят хаос.

Если почувствуете, что судьба подаёт сигнал — действуйте. Этот шанс может быть кратковременным, но его последствия отзовутся в будущем на долгие годы.

Источник: novini.live