Baltijas balss logotype
Судьба готовит особый подарок: один знак Зодиака получит уникальный шанс уже в октябре

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Судьба готовит особый подарок: один знак Зодиака получит уникальный шанс уже в октябре

Астрологи предупреждают: середина октября принесёт мощный энергетический всплеск, который станет началом судьбоносных перемен. Один знак Зодиака в этот период окажется буквально "на перекрёстке судьбы" — и именно ему Вселенная подарит шанс, выпадающий раз в несколько лет.

Девы — на пороге решающего выбора

Период с 17 по 24 октября станет особенно значимым для представителей знака Дева. В это время могут произойти события, способные изменить как профессиональную сферу, так и личную жизнь.

Ожидаются предложения, которых вы давно ждали — новая работа, проект, важное знакомство или неожиданная поддержка от влиятельного человека. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Космические влияния

  • 17 октября Солнце входит в знак Весов — это активизирует внутреннюю уверенность и аналитический ум.
  • 18 октября Юпитер в Раке создаёт ощущение внутренней устойчивости и вдохновения.
  • 21 октября новолуние в Весах принесёт энергетический перезапуск — именно тогда стоит начать новое дело, сделать предложение или рискнуть там, где раньше сомневались.

Совет астрологов

Не бойтесь перемен — сейчас именно вы способны увидеть возможности там, где другие видят хаос.

Если почувствуете, что судьба подаёт сигнал — действуйте. Этот шанс может быть кратковременным, но его последствия отзовутся в будущем на долгие годы.

Источник: novini.live

#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Больше не придется покупать: готовим сыр дома за 15 минут
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
Обошла Париж и Афины: туристы назвали самую красивую столицу мира
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
ВОЗ бьёт тревогу: каждая шестая бактериальная инфекция в мире устойчива к антибиотикам
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре
Согреться осенью: топ-10 жарких стран для отпуска в ноябре

