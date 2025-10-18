Baltijas balss logotype
Потоотделение: польза для организма не только в охлаждении 0 223

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Потоотделение: польза для организма не только в охлаждении

Пот мы привыкли воспринимать как неудобство — его маскируют, вытирают и борются с ним дезодорантами. На самом деле потоотделение — один из самых умных механизмов организма. Он делает гораздо больше, чем просто охлаждает тело при жаре или тренировках.

Контроль температуры

Когда нам жарко или мы активно двигаемся, тело включает встроенный «кондиционер». 2–5 миллионов потовых желез выделяют солоноватую жидкость, которая испаряется и охлаждает кожу.

Эккриновый пот вырабатывается из водной части крови и не имеет запаха — он необходим для поддержания температуры тела. Апокриновый пот, выделяемый в подмышках после полового созревания, связан с феромонами и эмоциями.

Тренировка для сердца

Сауна — это не только роскошь, но и «фитнес для сосудов». Регулярное потоотделение помогает сердцу работать активнее, ускоряет кровообращение, расширяет сосуды и снижает давление. Дополнительно выделяются эндорфины — гормоны счастья.

Эндорфиновый всплеск

Тепло и пот активируют выработку эндорфинов, создавая эффект «счастливого пота». Запах пота счастливых людей может влиять на настроение окружающих, вызывая улыбку и поднимая настроение.

Пот как показатель выносливости

Тренированные спортсмены потеют быстрее и интенсивнее — это не слабость, а адаптация организма к нагрузке. Пот помогает эффективно охлаждаться и сохранять силы для активности.

Естественное увлажнение кожи

Пот содержит микродозы мочевины, которая удерживает влагу в эпидермисе. Испарение пота улучшает микроциркуляцию, делая кожу сияющей и упругой. Но важно после тренировки принять душ, чтобы избежать размножения бактерий и высыпаний.

Пот помогает бороться с акне

Пот содержит пептид дермцидин и соли, которые обладают антибактериальным действием и легким эксфолиирующим эффектом. Главное — очищать кожу после занятий.

Природный антисептик

Потовые железы выделяют антимикробные пептиды, укрепляющие кожный иммунный барьер и снижая риск локальных инфекций.

Пот и почки

Потоотделение помогает выводить избыток солей и кальция, снижая риск камней в почках. Главное — пить достаточно воды, чтобы поддерживать баланс.

Детокс и лимфатическая система

Пот поддерживает лимфатическую систему, предотвращает застой жидкости и отеки, способствуя ощущению легкости.

Когда стоит обратиться к врачу

Если пот выделяется без нагрузки, даже в прохладе, или мешает в повседневной жизни, это может быть гипергидрозом. Чрезмерное потоотделение иногда связано с диабетом, проблемами щитовидной железы или нервной системы. В таких случаях рекомендуется консультация дерматолога или эндокринолога.

Потоотделение — это не дискомфорт, а мощный инструмент саморегуляции: оно очищает, лечит, увлажняет, укрепляет сердце и улучшает настроение.

Источник: tsn.ua

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео