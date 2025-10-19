Каждый человек несёт в себе особую энергетику, отражающую влияние звёзд. На характер и поведение сильно воздействуют стихии и планеты-покровители — они формируют темперамент и внутренние импульсы каждого знака Зодиака.

Астрологи уверяют: хотя зодиакальные знаки распределены по четырём стихиям — Огонь, Земля, Воздух и Вода — у каждого из них есть своя неповторимая динамика энергии и своя управляющая планета.

Природа и покровители знаков Зодиака

Овен — кардинальный Огонь — Марс

— кардинальный Огонь — Телец — стабильная Земля — Венера

— стабильная Земля — Близнецы — подвижный Воздух — Меркурий

— подвижный Воздух — Рак — кардинальная Вода — Луна

— кардинальная Вода — Лев — постоянный Огонь — Солнце

— постоянный Огонь — Дева — подвижная Земля — Меркурий

— подвижная Земля — Весы — кардинальный Воздух — Венера

— кардинальный Воздух — Скорпион — стабильная Вода — Плутон

— стабильная Вода — Стрелец — подвижный Огонь — Юпитер

— подвижный Огонь — Козерог — кардинальная Земля — Сатурн

— кардинальная Земля — Водолей — стабильный Воздух — Уран

— стабильный Воздух — Рыбы — подвижная Вода — Нептун

Каждая комбинация отражает не только тип энергии, но и внутренние импульсы, определяющие способы реакции, жизненную мотивацию и эмоциональный фон человека.

Источник: news.hochu