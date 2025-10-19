Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Энергия стихий и планеты-покровители знаков Зодиака 0 214

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Энергия стихий и планеты-покровители знаков Зодиака

Каждый человек несёт в себе особую энергетику, отражающую влияние звёзд. На характер и поведение сильно воздействуют стихии и планеты-покровители — они формируют темперамент и внутренние импульсы каждого знака Зодиака.

Астрологи уверяют: хотя зодиакальные знаки распределены по четырём стихиям — Огонь, Земля, Воздух и Вода — у каждого из них есть своя неповторимая динамика энергии и своя управляющая планета.

Природа и покровители знаков Зодиака

  • Овен — кардинальный Огонь — Марс
  • Телец — стабильная Земля — Венера
  • Близнецы — подвижный Воздух — Меркурий
  • Рак — кардинальная Вода — Луна
  • Лев — постоянный Огонь — Солнце
  • Дева — подвижная Земля — Меркурий
  • Весы — кардинальный Воздух — Венера
  • Скорпион — стабильная Вода — Плутон
  • Стрелец — подвижный Огонь — Юпитер
  • Козерог — кардинальная Земля — Сатурн
  • Водолей — стабильный Воздух — Уран
  • Рыбы — подвижная Вода — Нептун

Каждая комбинация отражает не только тип энергии, но и внутренние импульсы, определяющие способы реакции, жизненную мотивацию и эмоциональный фон человека.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Изображение к статье: 6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов
Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов 289
Изображение к статье: Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование
Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование 158
Изображение к статье: Сильные качества каждого знака Зодиака
Сильные качества каждого знака Зодиака 447
Изображение к статье: Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание
Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 10
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 39
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 170
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 127
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 145
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 10
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 39
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 170

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео