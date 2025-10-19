Каждый человек несёт в себе особую энергетику, отражающую влияние звёзд. На характер и поведение сильно воздействуют стихии и планеты-покровители — они формируют темперамент и внутренние импульсы каждого знака Зодиака.
Астрологи уверяют: хотя зодиакальные знаки распределены по четырём стихиям — Огонь, Земля, Воздух и Вода — у каждого из них есть своя неповторимая динамика энергии и своя управляющая планета.
Природа и покровители знаков Зодиака
- Овен — кардинальный Огонь — Марс
- Телец — стабильная Земля — Венера
- Близнецы — подвижный Воздух — Меркурий
- Рак — кардинальная Вода — Луна
- Лев — постоянный Огонь — Солнце
- Дева — подвижная Земля — Меркурий
- Весы — кардинальный Воздух — Венера
- Скорпион — стабильная Вода — Плутон
- Стрелец — подвижный Огонь — Юпитер
- Козерог — кардинальная Земля — Сатурн
- Водолей — стабильный Воздух — Уран
- Рыбы — подвижная Вода — Нептун
Каждая комбинация отражает не только тип энергии, но и внутренние импульсы, определяющие способы реакции, жизненную мотивацию и эмоциональный фон человека.
