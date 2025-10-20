Даже у стройных женщин после 40 нередко появляются отеки, а кожа на бедрах и ягодицах становится менее упругой. Лимфодренаж — естественный способ помочь организму выводить лишнюю жидкость, ускорять восстановление после нагрузок и улучшать внешний вид кожи.
Почему лимфатическая система нуждается в поддержке
Лимфатическая система — это «служба уборки» организма. Она забирает из тканей лишнюю жидкость, продукты обмена и возвращает их в кровоток, одновременно поддерживая иммунитет. После 40 лет ее работа замедляется:
- падает уровень эстрогенов;
- меняется сосудистый тонус и качество коллагена;
- снижается активность из-за сидячего образа жизни.
Результат — ноги «наливаются» к вечеру, лицо отекает от недосыпа и соли, а целлюлит становится заметнее.
Лимфодренаж против «апельсиновой корки»
Целлюлит — это сочетание жировых долек и фиброзных перегородок, вокруг которых задерживается жидкость и усиливается воспаление. Лимфодренаж помогает:
- уменьшить отеки;
- снять тяжесть в ногах;
- сделать «апельсиновую корку» мягче и менее заметной.
Важно: это не лечение целлюлита навсегда, но значительное улучшение внешнего вида достигается именно через дренаж.
Аппаратные процедуры
Для выраженных отеков полезны:
- прессотерапия;
- вакуумно-роликовый массаж;
- мягкий LPG;
- микротоковый дренаж лица и тела.
Рекомендации:
- 1–2 раза в неделю, курс 6–10 процедур;
- затем поддержка раз в 2–4 недели;
- противопоказания: тромбозы, декомпенсация сердца и почек, активные воспаления, онкология — только с разрешения врача.
Питание и вода
Чтобы улучшить лимфодренаж:
- уменьшите соль, сахар и алкоголь;
- включите достаточное количество белка (1–1,2 г/кг веса);
- употребляйте продукты с калием (листовые овощи, авокадо, фасоль) и магнием (орехи, цельные крупы);
- пейте воду равномерно в течение дня;
- легкие ужины за 2–3 дня до менструации при склонности к отекам.
Упражнения-насосы для лимфы
Мышцы помогают двигать лимфу:
- «икроножный насос»: подъемы на носки 2–3 подхода по 30–40 раз;
- «велосипед» лежа;
- поза «ноги на стену» 5–10 минут вечером;
- плавание, скандинавская ходьба, мягкая йога с скрутками.
В офисе делайте перерыв каждые 50 минут: пройтись, сделать 20 «пружинок» на носках.
Самомассаж и уход
- Используйте масло или легкий крем для скольжения рук;
- Движения от стоп к паху, мягко и спокойно;
- На животе — круги по часовой стрелке, на лице — от центра к ушам;
- Дополнительно помогают контрастный душ и компрессионные гольфы при длительном сидении или перелетах.
Дыхание, сон и одежда
- Диафрагмальное дыхание: 3–5 минут утром и вечером, вдох в живот, длинный выдох;
- Сон: 7–8 часов для снижения гормонального и воспалительного фона;
- Одежда: не слишком тугая, без пережатия лимфооттока.
Источник: womanhit
Оставить комментарий