Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лимфодренаж после 40: как убрать отеки и смягчить «апельсиновую корку» 0 149

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лимфодренаж после 40: как убрать отеки и смягчить «апельсиновую корку»

Даже у стройных женщин после 40 нередко появляются отеки, а кожа на бедрах и ягодицах становится менее упругой. Лимфодренаж — естественный способ помочь организму выводить лишнюю жидкость, ускорять восстановление после нагрузок и улучшать внешний вид кожи.

Почему лимфатическая система нуждается в поддержке

Лимфатическая система — это «служба уборки» организма. Она забирает из тканей лишнюю жидкость, продукты обмена и возвращает их в кровоток, одновременно поддерживая иммунитет. После 40 лет ее работа замедляется:

  • падает уровень эстрогенов;
  • меняется сосудистый тонус и качество коллагена;
  • снижается активность из-за сидячего образа жизни.

Результат — ноги «наливаются» к вечеру, лицо отекает от недосыпа и соли, а целлюлит становится заметнее.

Лимфодренаж против «апельсиновой корки»

Целлюлит — это сочетание жировых долек и фиброзных перегородок, вокруг которых задерживается жидкость и усиливается воспаление. Лимфодренаж помогает:

  • уменьшить отеки;
  • снять тяжесть в ногах;
  • сделать «апельсиновую корку» мягче и менее заметной.

Важно: это не лечение целлюлита навсегда, но значительное улучшение внешнего вида достигается именно через дренаж.

Аппаратные процедуры

Для выраженных отеков полезны:

  • прессотерапия;
  • вакуумно-роликовый массаж;
  • мягкий LPG;
  • микротоковый дренаж лица и тела.

Рекомендации:

  • 1–2 раза в неделю, курс 6–10 процедур;
  • затем поддержка раз в 2–4 недели;
  • противопоказания: тромбозы, декомпенсация сердца и почек, активные воспаления, онкология — только с разрешения врача.

Питание и вода

Чтобы улучшить лимфодренаж:

  • уменьшите соль, сахар и алкоголь;
  • включите достаточное количество белка (1–1,2 г/кг веса);
  • употребляйте продукты с калием (листовые овощи, авокадо, фасоль) и магнием (орехи, цельные крупы);
  • пейте воду равномерно в течение дня;
  • легкие ужины за 2–3 дня до менструации при склонности к отекам.

Упражнения-насосы для лимфы

Мышцы помогают двигать лимфу:

  • «икроножный насос»: подъемы на носки 2–3 подхода по 30–40 раз;
  • «велосипед» лежа;
  • поза «ноги на стену» 5–10 минут вечером;
  • плавание, скандинавская ходьба, мягкая йога с скрутками.

В офисе делайте перерыв каждые 50 минут: пройтись, сделать 20 «пружинок» на носках.

Самомассаж и уход

  • Используйте масло или легкий крем для скольжения рук;
  • Движения от стоп к паху, мягко и спокойно;
  • На животе — круги по часовой стрелке, на лице — от центра к ушам;
  • Дополнительно помогают контрастный душ и компрессионные гольфы при длительном сидении или перелетах.

Дыхание, сон и одежда

  • Диафрагмальное дыхание: 3–5 минут утром и вечером, вдох в живот, длинный выдох;
  • Сон: 7–8 часов для снижения гормонального и воспалительного фона;
  • Одежда: не слишком тугая, без пережатия лимфооттока.

Источник: womanhit

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 305

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 110
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 110
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 303
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 173

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео