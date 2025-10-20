Baltijas balss logotype
Почему мы внезапно теряем интерес к партнеру

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мы внезапно теряем интерес к партнеру

Охлаждение может произойти по двум причинам: первая — это неприятие характера или поступков партнера, вторая — несоответствие между ожиданиями и реальностью.

Эксперт: Павел Решетов, директор Института практической социальной психологии

Кроме того, отношения могут исчерпать себя из-за потери доверия, рутины или в случаях, когда партнеры не понимают потребностей друг друга.

Психолог уточнил, что у потерявшего интерес партнера меняется поведение: он может перестать стараться хорошо выглядеть или, наоборот, слишком много внимания уделять внешности. Постепенно сокращается время, которое партнеры проводят вместе, из их жизни исчезают сюрпризы, комплименты и маленькие радости. «Также из отношений может исчезнуть тактильность. Прикосновения, объятия — это очень важный параметр», — отметил Решетов.

Чтобы наладить отношения, психолог посоветовал поговорить с партнером, внимательно выслушать его желания. Также он призвал пары чаще бывать вместе, делать комплименты и поддерживать друг друга. «Другими словами, нужно воссоздать ту романтику в отношениях, которая была в самом начале», — резюмировал он.

#отношения
Оставить комментарий

