Недостаток воды влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид. Наш организм на две трети состоит из воды, и значительная часть этой жидкости содержится в клетках кожи. Если регулярно не восполнять запасы, кожа теряет упругость и начинает стареть раньше времени. По словам специалиста, вода — ключ к здоровью кожи , ведь все её клетки зависят от нормального уровня увлажнения.

Эксперт: Обен Оджонг, доктора остеопатии и члена Американской академии дерматологии

Тусклый цвет и потеря эластичности

Недостаток воды делает кожу тусклой, неровной и шероховатой. Появляются мелкие морщины и шелушение. Поддержание водного баланса не уберёт возрастные изменения, но поможет сохранить плотность и мягкость кожи.

Ослабленный кожный барьер

Когда коже не хватает влаги, она становится более уязвимой к раздражениям и инфекциям. Нарушается естественная защита от внешних факторов, что ускоряет старение.

Замедленное заживление

Исследования показывают, что достаточное увлажнение ускоряет восстановление тканей, включая заживление ран и язв у людей с хроническими заболеваниями.

Нарушение терморегуляции

При обезвоживании снижается потоотделение и ухудшается кровоснабжение кожи. Это делает организм более подверженным перегреву, особенно в жару или при физической нагрузке.

Поддержание нормального уровня воды в организме — это не просто вопрос красоты, а необходимость для здоровья кожи и её функций.

Источник: woman