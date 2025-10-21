Недостаток воды влияет не только на самочувствие, но и на внешний вид. Наш организм на две трети состоит из воды, и значительная часть этой жидкости содержится в клетках кожи. Если регулярно не восполнять запасы, кожа теряет упругость и начинает стареть раньше времени. По словам специалиста, вода — ключ к здоровью кожи, ведь все её клетки зависят от нормального уровня увлажнения.
Эксперт: Обен Оджонг, доктора остеопатии и члена Американской академии дерматологии
Тусклый цвет и потеря эластичности
Недостаток воды делает кожу тусклой, неровной и шероховатой. Появляются мелкие морщины и шелушение. Поддержание водного баланса не уберёт возрастные изменения, но поможет сохранить плотность и мягкость кожи.
Ослабленный кожный барьер
Когда коже не хватает влаги, она становится более уязвимой к раздражениям и инфекциям. Нарушается естественная защита от внешних факторов, что ускоряет старение.
Замедленное заживление
Исследования показывают, что достаточное увлажнение ускоряет восстановление тканей, включая заживление ран и язв у людей с хроническими заболеваниями.
Нарушение терморегуляции
При обезвоживании снижается потоотделение и ухудшается кровоснабжение кожи. Это делает организм более подверженным перегреву, особенно в жару или при физической нагрузке.
Поддержание нормального уровня воды в организме — это не просто вопрос красоты, а необходимость для здоровья кожи и её функций.
Источник: woman
