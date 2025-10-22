Постоянный взгляд в монитор, мигание экрана, редкое моргание и сухой воздух приводят к перенапряжению. В результате появляются:

Если не обращать внимания на эти признаки, зрение будет постепенно ухудшаться.

Правило 20-20-20 Каждые 20 минут делайте паузу: смотрите 20 секунд на объект, находящийся примерно в 6 метрах от вас.

Моргайте чаще Во время работы за экраном моргание сокращается в 3–4 раза. Каждые час сделайте 10 медленных морганий, чтобы увлажнить глаза.

Настройте освещение Избегайте ярких ламп за спиной и бликов на мониторе. Работайте при мягком рассеянном свете.

Отрегулируйте монитор Монитор должен быть на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50–70 см. Настройте яркость и включите режим защиты глаз (Night Shift, Eye Comfort, Dark Mode).

Используйте очки с фильтром синего света Даже без проблем со зрением они снижают нагрузку и защищают сетчатку.

Делайте гимнастику для глаз Смотрите поочерёдно вдаль и вблизи по 10 секунд, повторяя 5–10 раз. Это тренирует фокусировку.

Проветривайте помещение и увлажняйте воздух Сухой воздух усиливает раздражение. Используйте увлажнитель или просто ставьте миску с водой рядом.

Следите за осанкой Держите голову прямо, не сутультесь. Напряжение шеи напрямую влияет на усталость глаз.

Включайте тёмную тему Dark Mode снижает яркость и помогает глазам отдыхать при чтении и работе с текстом.