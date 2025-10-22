Baltijas balss logotype
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером

Долгая работа за экраном вызывает усталость глаз, сухость, головные боли и снижение концентрации. Эти симптомы называют цифровым зрительным синдромом, и избежать его можно с помощью нескольких простых привычек.

Почему устают глаза

Постоянный взгляд в монитор, мигание экрана, редкое моргание и сухой воздух приводят к перенапряжению. В результате появляются:

  • жжение и ощущение песка;
  • покраснение и расплывчатость зрения;
  • головные боли и усталость.

Если не обращать внимания на эти признаки, зрение будет постепенно ухудшаться.

Как сохранить зрение

  1. Правило 20-20-20 Каждые 20 минут делайте паузу: смотрите 20 секунд на объект, находящийся примерно в 6 метрах от вас.

  2. Моргайте чаще Во время работы за экраном моргание сокращается в 3–4 раза. Каждые час сделайте 10 медленных морганий, чтобы увлажнить глаза.

  3. Настройте освещение Избегайте ярких ламп за спиной и бликов на мониторе. Работайте при мягком рассеянном свете.

  4. Отрегулируйте монитор Монитор должен быть на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50–70 см. Настройте яркость и включите режим защиты глаз (Night Shift, Eye Comfort, Dark Mode).

  5. Используйте очки с фильтром синего света Даже без проблем со зрением они снижают нагрузку и защищают сетчатку.

  6. Делайте гимнастику для глаз Смотрите поочерёдно вдаль и вблизи по 10 секунд, повторяя 5–10 раз. Это тренирует фокусировку.

  7. Проветривайте помещение и увлажняйте воздух Сухой воздух усиливает раздражение. Используйте увлажнитель или просто ставьте миску с водой рядом.

  8. Следите за осанкой Держите голову прямо, не сутультесь. Напряжение шеи напрямую влияет на усталость глаз.

  9. Включайте тёмную тему Dark Mode снижает яркость и помогает глазам отдыхать при чтении и работе с текстом.

  10. Посещайте офтальмолога раз в год Даже если проблем нет, профилактический осмотр помогает вовремя выявить нарушения.

Работа за компьютером — не враг зрению, если соблюдать баланс и давать глазам отдых.

Источник: fokus-vnimaniya

#здоровье
Видео