Астрология утверждает, что определённый знак Зодиака может влиять на предрасположенность к заболеваниям и общую продолжительность жизни. Понимание слабых мест организма поможет сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

Долгожители среди Зодиаков

По статистике, Тельцы чаще других достигают зрелого возраста. Скорпионы же имеют наименьший средний срок жизни. Для мужчин лидируют Тельцы (81,5 года), Овны (79 лет) и Близнецы (78 лет). Меньше всего живут Козероги, Девы, Львы и Весы — в среднем 73–77,5 лет. Среди женщин самыми долгоживущими считаются Тельцы, Близнецы, Девы и Козероги, в среднем до 90 лет. Скорпионы женского пола обычно доживают до 63 лет.

Здоровье по знакам

Овен

Огненные Овны эмоциональны, что может провоцировать стресс, бессонницу и головные боли. Уязвимы сосуды головного мозга, суставы и сердце. Средняя продолжительность жизни: женщины – 78 лет, мужчины – 79 лет.

Телец

Тельцы подвержены заболеваниям щитовидной железы, почек и печени, часто сталкиваются с лишним весом и проблемами суставов. Средний возраст жизни: женщины – 79,5 года, мужчины – 81,5 года.

Близнецы

Особенно уязвимы дыхательные пути. Возможны бронхиты, пневмония и артриты. Близнецы сохраняют стройность без особых диет. Средний возраст жизни: мужчины – 78 лет, женщины – до 85 лет.

Рак

Раки склонны к тревоге о здоровье, что может провоцировать соматические симптомы. Часто страдают от варикоза и проблем с обменом веществ. Средний возраст: женщины – 73 года, мужчины – 68 лет.

Лев

Львы откладывают лечение, что приводит к проблемам с позвоночником, суставами и сердцем. Средняя продолжительность жизни: 74 года.

Дева

Девы обладают крепким здоровьем, но могут испытывать проблемы с пищеварением, зрением и поясницей. Средний возраст жизни: женщины – 81 год, мужчины – 77 лет.

Весы

Слабый иммунитет делает Весов уязвимыми к болезням поджелудочной железы, почек и кожи. Средний возраст жизни: мужчины – 73 года, женщины – 77 лет.

Скорпион

Скорпионы часто игнорируют медицинскую помощь, подвержены заболеваниям печени, мочеполовой системы и травмам. Средняя продолжительность жизни: мужчины – 63 года, женщины – 62 года.

Козерог

Козероги сталкиваются с травмами, проблемами ушей, горла, суставов и пищеварения. Средняя продолжительность жизни: женщины – 80 лет, мужчины – 77 лет.

Стрелец

Стрельцы уязвимы сердечно-сосудистой системой и позвоночником. Мужчины должны следить за профилактикой простатита. Средний возраст жизни: женщины – 73 года, мужчины – 69 лет.

Водолей

Водолеи склонны к депрессии, проблемам с зубами и венами. Средняя продолжительность жизни: 71,5 года.

Рыбы

Рыбы часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями, а также подвержены проблемам с суставами и кожей. Средний возраст жизни: женщины – 75 лет, мужчины – 71 год.

Источник: magistika