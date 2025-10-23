Магические свечи - это не только и не столько про декор. Это мощный инструмент для практик и ритуалов, это союз огня, воска, трав и человеческих намерений. В пламени свечи живет древняя сила, которая помогает найти гармонию, защиту, очищение, обновление.

Зажигая магическую свечу, мы пробуждаем эту древнюю силу, свет внутри себя и перезагружаем пространство. Огонь - посредник между миром людей и миром богов или высших сил. Огонь очищает, обнуляет, перезагружает, разрушает. Огонь всегда меняет!

Свеча помогает направить энергию, сосредоточить внимание, воплотить задуманное. Каждый цвет свечи, каждая трава, каждый камень несет в себе вибрации и воздействие на определенные сферы жизни. Секрет силы свечи - в намерении. Огонь - проводник ваших намерений. Магия свечи - в каждом пламени, это не просто союз трав и воска, это сакральный смысл древней энергии природы.

Каждая свеча - это магия в деталях и словах, заложенных при изготовлении.

Свечи различают по их направлению - ритуальные, алтарные, программные.

Алтарные свечи - как правило это свечи фамильяры, помощники человека. Они - защитники и покровители владельца, защищают от сглаза и негатива.

Ритуальные свечи предназначены для ритуалов. Это денежная магия, любовная, на удачу в делах, помощь женщинам и мужчинам в различных ситуациях, на приток клиентов, на разрушение неудач, на снятие невезения.

Программные свечи - те, в которые в период изготовления уже была заложена программа, например, на достаток и благополучие в доме, на приток финансов, на избавление от страха или фобии, на очищение дома, на очищение человека, на удачную торговлю.

Каждая магическая свеча должна "откликнуться" именно вам. Каждый человек чувствует свою свечу.

Мир магических свечей богат и разнообразен, и это лишь малая завеса тайны, которую мы приоткрыли сегодня.

