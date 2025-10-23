С 22 октября 2025 года три знака Зодиака ощутят заметный подъем сил и концентрации после периода усталости и внутреннего спада. По наблюдениям астролога Эвана Натаниэля Грима, начинается редкое интуитивное выравнивание, которое окажется особенно благоприятным для тех, кому сейчас требуется энергетическая поддержка, пишет YourTango.

С приходом сезона Скорпиона активизируется так называемый Большой Водный Тригон - мощный астрологический аспект, который наполняет пространство гармонией и внутренним равновесием. В этот период представители трех знаков будут действовать особенно четко, интуитивно и уверенно. По данным школы Astro Butterfly, подобные тригоны создают мягкую, но прочную основу, позволяющую делам складываться легко и естественно.

Наступающее время помогает глубже раскрыть внутренние инстинкты, вдохновляет на творчество и позволяет ощутить уверенность в собственных силах. Для водных знаков этот цикл может стать переломным: все словно начинает двигаться по нужному направлению, а любые начинания получают зеленый свет.

Рыбы

Рыбы в этот период буквально излучают позитив и вдохновение. Астролог отмечает, что ближайшие недели принесут им шанс проявить себя с лучшей стороны. Если Рыбы доверятся своей интуиции и будут внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу, то смогут найти верный путь к новой идее или важному прорыву. Главное - сосредоточиться на себе и не игнорировать сигналы подсознания.

Рак

Для Раков наступает время эмоционального пробуждения. После долгого внутреннего напряжения они начинают чувствовать ясность и прилив энергии. Грим отмечает, что под влиянием Большого Водного Тригона Рак становится особенно восприимчив к собственным чувствам и интуитивным озарениям. Такая чувствительность может привести к важным открытиям и помочь освободиться от прошлого, оставив позади все, что мешало двигаться вперед.

Скорпион

Для Скорпионов этот период становится особенно мощным: их собственный сезон начинается одновременно с действием Большого Водного Тригона. Астролог объясняет, что движение Марса и Меркурия по Скорпиону усиливает внутренний драйв и сосредоточенность. Несмотря на возможное беспокойство, этот аспект гармонирует с энергией Юпитера, помогая Скорпионам не застревать в мелочах, а видеть общую картину происходящего.

В ближайшие недели внимание будет приковано именно к Скорпионам - к их самочувствию, внутреннему равновесию и личным приоритетам. Это отличное время, чтобы лучше понять собственные эмоции и оценить, какие действия действительно приносят пользу в долгосрочной перспективе.