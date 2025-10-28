Иногда мы встречаем людей, которые словно ангелы-хранители — вдохновляют, мотивируют и заряжают энергией. Их присутствие ощущается особенно сильно, и без них становится грустно.

Астрологи выделяют три знака Зодиака с особой энергетикой. Эти люди появляются в жизни других не случайно: помогают справиться с трудностями, повышают внутреннюю силу и подсказывают, как пройти кармические уроки.

ВЕСЫ

Весы обладают сильной интуицией, способны видеть прошлое и будущее, а также часто видят вещие сны. Если они оказываются в определённой ситуации случайно, значит, такова их миссия. Они помогают другим пройти жизненные уроки легче и гармоничнее.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи видят человека насквозь. Им не нужно, чтобы им что-то объясняли — они понимают вас раньше, чем вы успеете что-то сказать. Водолеи чувствуют, где у кого есть боль, и знают, какова её причина.

ТЕЛЕЦ

Тельцы обладают телепатическими способностями. Они ощущают мысли других и умеют энергетически поддерживать людей. Энергетические «вампиры» стараются избегать их, так как Тельцы умеют давать энергию, не позволяя при этом её забирать.

Источник: news.hochu