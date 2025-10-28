Трус не играет в хоккей. Однако нельзя же всех мужчин, не гоняющих по льду с клюшкой, причислять к трусливым людям. При этом определять на глаз, на что способен сильный пол женщинам в край необходимо, иначе впоследствии он будет прятаться за юбкой, а не дама чувствовать себя в безопасности за каменной стеной.

Некоторые мужчины догадываются, что лишь смелым покоряются девушки, а потому напускают туман, демонстрируя себя, как сильного, надежного партнера, готового до последней капли крови защищать свою даму. Однако в час Х личина спадает и женщине остается лишь наслаждаться видом сверкающих пяток убегающего смельчака.

Чтобы не постигло разочарование, следует научиться заранее выводить труса на чистую воду. Тем более есть признаки, указывающие на истинную сущность такого индивидуума.

Неопределенность и неуверенность

Трус неуверенность демонстрирует во всем, даже во время обычной закупки продуктов в магазине, когда часами мечется между покупкой кефира и пачки пельменей. Не способный принять быстрое решение даже в такой мелочи, он спрячется за чужую спину, переложив на нее груз ответственности. В случае чего, «я не я и корова не моя», виновна «спина».

Чрезмерная вежливость

Если с его уст не сходит слово «извините», то высока вероятность, что он готовит почву для отступлений в случае развития неприятной ситуации. Постоянно извиняясь, мужчина избегает конфликтов.

Каждый день на созвоне с мамой (родителями)

Таких кадров называют маменькиными сынками. Практика показывает, что большая часть этой плеяды мужчин трусливы и с удовольствием до последнего вздоха проживут за юбкой. Только сначала это юбка мамы, а потом жены.

Избегание ответственности

Среди директоров редко встречаются трусы, потому что такие люди боятся высоко подниматься по карьерной лестнице, чтобы не брать на себя ответственность за выполнение плана, работу сотрудников и пр. И также не отвечать по закону в случае составления акта контролирующими организациями.

Не стоит удивляться, если такой мужчина, услышав новость о «двух полосках» исчезнет в тумане, в его планы не входить нести ответственность за свое потомство.

Фобии

Если представитель сильного пола становится белый, как полотно, при виде мышки или таракана, то высока вероятность, что при встрече с грабителями в темном переулке он без сопротивления вывернет свои карманы и отдаст в придачу сумку своей пассии.

Предпочтение спортивной обуви

Не стоит обманываться, полагая, если мужчина постоянно ходит в кроссовках, он спортивный, сильный, уверенный в себе мужчина. Вполне вероятно, что это ошибочное впечатление. В кроссовках просто удобней бегать, чем в туфлях. А что может сделать трус в экстренной ситуации? Только убежать.

Конечно, трусость состоит из многих факторов и не стоит записывать обутого в кроссовки и обомлевшего при виде паука мужчину в трусы. Но насторожиться стоит, понаблюдать за ним.

Кстати, признаки труса полезно знать не только женщинам, но и мужчинам, поскольку друзья из этой категории не самые лучшие.

