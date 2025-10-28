Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге, Валмиере и Даугавпилсе пройдут грандиозные концерты «10 Tenors» с симфоническим оркестром 0 118

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге, Валмиере и Даугавпилсе пройдут грандиозные концерты «10 Tenors» с симфоническим оркестром

17 декабря в Даугавпилсе (Daugavpils Kultūras pils), 18 декабря в Валмиере (Valmieras Olimpiskais centrs) и 19 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) состоится одно из самых масштабных музыкальных событий зимы - концерты всемирно известного проекта «10 Tenors». Симфонический оркестр, 10 теноров из 5 стран, самые известные хиты в мире, масштабное шоу, покорившее публику во всей Европе. Каждый исполнитель в этом проекте - индивидуальность со своим тембром и харизмой, а вместе они формируют звучание, не имеющее аналогов.

Программа концерта охватывает золотой фонд мировой музыкальной классики и популярных хитов. Зрители услышат знаменитые оперные арии Верди и Пуччини, итальянские шедевры «O Sole Mio» и «Torna a Surriento», рок- и поп-композиции Queen, Тома Джонса, Фрэнка Синатры и Эда Ширана, а также испанские и латиноамериканские баллады — «La Bamba», «Besame Mucho», «Funikuli Funikulà». От оперных арий до рок-баллад - музыка, которая объединяет поколения и понятна без перевода.

Летние выступления «10 Tenors» в Юрмале и Лиепае вызвали настоящий фурор — концерты проходили при аншлагах, зрители встречали артистов бурными овациями и не отпускали их со сцены. Композиция «Debesis iekrita tevī…», исполненная на латышском языке, дважды прозвучала на бис. В этот раз в рижском концерте примут участие и латвийские звезды – самобытный этно-поп-коллектив Tautumeitas и блистательная вокалистка Саманта Тина, а ведущим вечера станет харизматичный певец и телеведущий Роберто Мелони. В роли ведущего концерта в Валмиере выступит популярный латвийский актер театра и кино Имантс Страдс.

DS1.JPG

Дирижёр концерта - Игорь Ярошенко (Украина), заслуженный деятель искусств, главный хормейстер Киевского национального театра оперетты и автор более пятнадцати крупных постановок. Именно он создал все аранжировки для «10 Tenors», специально адаптировав каждую песню под уникальное сочетание десяти голосов и симфонического оркестра.

Организаторы приглашают всех любителей музыки испытать мощь живого звучания и атмосферу большого искусства. Этот вечер обещает стать одним из самых ярких культурных событий зимы и подарить зрителям подлинное ощущение праздника и вдохновения.

DS3.JPG

Читайте нас также:
#культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Простуда застала врасплох? Вот как быстро восстановиться
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Изображение к статье: Как легко открыть банку без открывашки: три простых способа
Изображение к статье: Грушевый соус чили: сладко-острая идея для кухни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео