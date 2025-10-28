17 декабря в Даугавпилсе (Daugavpils Kultūras pils), 18 декабря в Валмиере (Valmieras Olimpiskais centrs) и 19 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) состоится одно из самых масштабных музыкальных событий зимы - концерты всемирно известного проекта «10 Tenors». Симфонический оркестр, 10 теноров из 5 стран, самые известные хиты в мире, масштабное шоу, покорившее публику во всей Европе. Каждый исполнитель в этом проекте - индивидуальность со своим тембром и харизмой, а вместе они формируют звучание, не имеющее аналогов.

Программа концерта охватывает золотой фонд мировой музыкальной классики и популярных хитов. Зрители услышат знаменитые оперные арии Верди и Пуччини, итальянские шедевры «O Sole Mio» и «Torna a Surriento», рок- и поп-композиции Queen, Тома Джонса, Фрэнка Синатры и Эда Ширана, а также испанские и латиноамериканские баллады — «La Bamba», «Besame Mucho», «Funikuli Funikulà». От оперных арий до рок-баллад - музыка, которая объединяет поколения и понятна без перевода.

Летние выступления «10 Tenors» в Юрмале и Лиепае вызвали настоящий фурор — концерты проходили при аншлагах, зрители встречали артистов бурными овациями и не отпускали их со сцены. Композиция «Debesis iekrita tevī…», исполненная на латышском языке, дважды прозвучала на бис. В этот раз в рижском концерте примут участие и латвийские звезды – самобытный этно-поп-коллектив Tautumeitas и блистательная вокалистка Саманта Тина, а ведущим вечера станет харизматичный певец и телеведущий Роберто Мелони. В роли ведущего концерта в Валмиере выступит популярный латвийский актер театра и кино Имантс Страдс.

Дирижёр концерта - Игорь Ярошенко (Украина), заслуженный деятель искусств, главный хормейстер Киевского национального театра оперетты и автор более пятнадцати крупных постановок. Именно он создал все аранжировки для «10 Tenors», специально адаптировав каждую песню под уникальное сочетание десяти голосов и симфонического оркестра.

Организаторы приглашают всех любителей музыки испытать мощь живого звучания и атмосферу большого искусства. Этот вечер обещает стать одним из самых ярких культурных событий зимы и подарить зрителям подлинное ощущение праздника и вдохновения.