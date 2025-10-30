Чем отличается укладка в салоне от той, что мы делаем дома? Продолжительностью времени, в течение которого она сохраняет объем. Бывало у вас такое, что тратишь на прическу целый час, а она теряет свою форму, еще когда вы не успели выйти из дома? Причиной этого могут быть ошибки, которые мы часто допускаем по незнанию. Как их избежать, разбираемся вместе со стилистом, колористом Любовью Павловой.

Ошибка №1. Верить рекламе и пытаться подобрать шампуни, которые решают выдуманные проблемы

Помните шутку на тему шампуней? Мол, никто и ничто не способно так оскорбить меня, как средства для мытья волос. И тусклые они, и ломкие, и секущиеся, и жирные… Наш эксперт: «Открою вам секрет. Шампуни в масс-маркетах и на маркетплейсах имеют примерно одинаковый состав. И добавлю еще один секрет: с вашими волосами все в порядке. Конечно, окрашенным локонам нужен особый уход. Как и вьющимся. Как и волосам разной структуры и пористости. Но правильный уход обеспечивают не „оскорбляющие“ вас шампуни, а профессиональные средства, которые, к слову, в обычных супермаркетах не продаются. Уходовую косметику лучше приобретать в специализированных магазинах или в салонах красоты».

Ошибка №2. Игнорировать рекомендации своего стилиста, мастера по волосам

В большинстве случаев мы готовы верить кому и чему угодно в вопросах ухода за волосами. Мы слушаем рекламу, блогеров, которые за плату будут рассказывать о каком-то продукте, советы подружки, волосы которой абсолютно другие из-за структуры и окрашивания. Вместо того, чтобы просто спросить у своего мастера. «Угадайте, как часто клиенты напрямую спрашивают меня, как я рекомендую ухаживать именно за их волосами. Отвечу: дай бог, если один раз из десяти! А ведь я как никто другой знаю особенности именно ваших волос. Знаю, как они воспринимают краску, завивку, сушку. И мне, кстати, потом помогать приводить их состояние в порядок».

Ошибка №3. Не пользоваться оплаченными услугами

А вы знали, что, как правило, в стоимость первичной стрижки или окрашивания входит и консультация по уходу за волосами? И это обязанность специалиста — порекомендовать правильный уход за вашим типом волос с учетом всех нюансов. Речь, конечно, о добросовестных мастерах. «Даже на первой встрече можно определить все нюансы структуры волос и подобрать нужную линейку уходовых средств. И нет, это не желание продать салонные шампуни втридорога. Это забота о клиенте и его волосах. Чтобы он не сетовал, почему же в домашних условиях так плохо держится объем».

Ошибка №4. Забывать про термозащиту и дополнительные средства по уходу

Обратите внимание, как мастер ухаживает за вашими волосами во время стрижки или окрашивания, когда заканчивает укладку. И прикорневой объем придаст специальным продуктом, и термозащиту нанесет, и завершающее средство для блеска добавит. Именно такой минимальный набор требуется и для домашнего ухода. Вот что у вас обязательно должно быть на полочке — шампунь, кондиционер, маска для волос и термозащита.

Ошибка №5. Неправильно мыть и сушить волосы

Если вы моете волосы, стоя прямо под душем, и несвоевременно их сушите, то не удивляйтесь, что они далеки от совершенства. Вот советы от нашего эксперта, как это в действительности нужно делать.

Моем волосы правильно

Состояние прически и ее объем зависят от чистоты не только самих волос, но и кожи головы. Именно мытье волос вниз головой обеспечивает качественную очистку. Шампунь используйте дважды. В первый раз он смывает первичное загрязнение, во второй — очищает кожу головы и волосы полностью.

Сушим тоже правильно

Перед сушкой нужны термозащита с легкой фиксацией и укладочные средства, подобранные по типу волос (например, средства для прикорневого объема). Сушить волосы сразу горячим воздухом нельзя. Сначала нужно высушивать теплым на 100% и только потом вытягивать или подкручивать горячим. Волосы у корней приподнимайте сразу! Иначе они лягут по форме головы — тогда о каком объеме может идти речь? Завершить прическу можно дополнительными средствами, в зависимости от ее целей, ваших волос и погоды, если будете выходить на улицу.

«Как видите, ошибки действительно распространенные. Я уверена, что каждая из читательниц их могла совершать. Но и обойти их вам будет достаточно легко — теперь вы знаете основные секреты, как сохранить объем вашей укладки и бонусом получить красивые, здоровые волосы», — заключает эксперт.