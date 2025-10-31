Baltijas balss logotype
Дата публикации: 31.10.2025
Жизненные кризисы встречаются и у мужчин, и у женщин, но их восприятие отличается. Психотерапевт объясняет, как относиться к кризисным периодам как к опыту и использовать их для личного роста.

Кризис пубертата

В подростковом возрасте повышается риск эмоциональных трудностей. Желание сделать татуировку или пирсинг может быть связано с попыткой заглушить внутреннюю боль. Это время перехода во взрослую жизнь: кажется, что взрослый мир отторгает тебя, а детский мир уже не твой. Меняется тело, появляются первые влюбленности, эмоциональные переживания.

Как поддержать: подростку нужна внимательная и мягкая поддержка. «Не все подростки доверяют родителям, и с ними бывает трудно найти общий язык», — говорит Вероника Степанова. Важно избегать ультимативного тона, подчеркивать ценность дочери и ее сильные стороны, напоминать о взрослении и привлекательности.

Кризис тридцати лет

Женщина начинает замечать изменения во внешности, утрату юношеского очарования и сталкивается с вопросами смысла жизни: «К чему все это? Зачем я живу?» Даже молодая женщина может ощутить тяжесть прожитых лет.

Совет: относиться к изменениям бережно, заботиться о здоровье и видеть внутреннюю трансформацию как опыт. «Переживание внутреннего конфликта может быть продуктивным, если относиться к себе с вниманием», — отмечает Степанова. Не стоит поддаваться давлению социальных стереотипов и форсировать семейную жизнь, это может вызвать внутреннюю неудовлетворенность.

Кризис сорока лет

Сорок лет часто воспринимаются как середина жизни. Женщина подводит итоги и сравнивает себя с окружающими: «Подруга родила троих детей, а я — ни одного», «Одноклассница стала директором, а я — менеджер».

Как справляться: оценивать свои желания честно. «Если вы до сих пор не предпринимали попыток изменить ситуацию, значит, вам комфортно в жизни, которую вы создали», — говорит психотерапевт. Важно заботиться о здоровье, поддерживать форму и готовиться к гормональным изменениям.

Кризис пятидесяти лет

Климакс сопровождается перепадами настроения и физическими изменениями. Женщина может ощущать, что упустила возможности, слишком посвятила себя другим, и появляются новые стремления к самореализации или отношениям.

Как справляться: понимать, что многие переживания связаны с гормональными изменениями. «Необходимо заботиться о здоровье, принимать свой возраст и наслаждаться чувствами», — советует Степанова. Принятие возраста открывает новые возможности в эмоциональной сфере.

Кризис семидесяти лет

После климакса наступает период относительного психологического комфорта. Однако к семидесяти может появиться страх зависимости и немощности.

Советы: не манипулировать детьми и внуками через болезни. «Общение будет полноценным, если выйти из роли жертвы и строить отношения как с интересным и близким человеком», — объясняет эксперт. Сохраняйте увлечения и находите новые занятия, которые приносят радость.

Источник: Pomada.cc

#психология
