Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучшие и худшие мужья по знаку зодиака: рейтинг для семейной жизни 0 603

Люблю!
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие и худшие мужья по знаку зодиака: рейтинг для семейной жизни

Хотите понять, какой мужчина станет идеальным супругом, а кто в браке может преподнести сюрпризы? Астрологи помогают приоткрыть завесу тайны над семейной совместимостью по знаку зодиака.

12. Водолей

Самый проблемный знак для брака. Водолей бежит от обязательств, свадьбу откладывает на неопределённый срок, а стабильность в семье — редкость.

11. Близнецы

Харизматичные и общительные, но в быту Близнецы скучны и непостоянны. Верность и забота о семье — не их сильная сторона.

10. Рыбы

Прекрасные любовники и верные супруги, но часто замыкаются в себе при проблемах. Потребуется терпение и поддержка.

9. Стрельцы

Энергичные и независимые, но романтика и семейная стабильность — не их конёк. Склонны к критике и изменам.

8. Скорпионы

Сильные и властные, требуют подчинения, но верны жене. Семейный быт под их контролем.

7. Весы

Серьёзно относятся к браку, но легко выходят из отношений при дискомфорте. Постоянство требует усилий.

6. Овны

Сильные, надёжные и романтичные, но нужно уважать лидерство Овна и проявлять терпение.

5. Девы

Ответственные, заботливые и готовые к компромиссам. С Девой семья будет стабильной и гармоничной.

4. Тельцы

Стабильные и щедрые, ценят семью и верность. Склонны к ревности, но любят и оберегают супругу.

3. Раки

Джентльмены, созданные для семейной жизни. Спокойные, уютные и заботливые, вдохновляют партнёра на подвиги.

2. Козероги

Практичные и надёжные, любят детей, готовы поддерживать и обеспечивать семью. Финансовая стабильность гарантирована.

1. Львы

Верные, заботливые и щедрые. Львы умеют поддерживать супругу и создавать гармонию в семье, хотя критике предпочитают избегать.

Источник: thegirl

Читайте нас также:
#астрология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как понять, что тело стареет: 5 сигналов, которые нельзя пропустить
Изображение к статье: Как повседневные привычки нарушают симметрию таза и провоцируют боли в спине
Изображение к статье: Если папа старается: 5 способов, которыми хорошие отцы в корне меняют жизнь своих детей
Изображение к статье: Кофе без изжоги: советы гастроэнтеролога по выбору сортов и способов приготовления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ученые нашли причину появления странных голубых собак в Чернобыле — и это не радиация
В мире животных
Изображение к статье: Кебаб вместо цветов: легендарный цветочный рынок сдался под натиском перемен
Наша Латвия
Изображение к статье: Тип погоды сегодня- какой-то безнадежный
Наша Латвия
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Cоцсети.
Lifenews
Изображение к статье: Афганистан - страна прекрасных пейзажей, но со всем остальным хуже. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Знаменитый артист может поставить под удар личную жизнь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео