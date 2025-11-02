Хотите понять, какой мужчина станет идеальным супругом, а кто в браке может преподнести сюрпризы? Астрологи помогают приоткрыть завесу тайны над семейной совместимостью по знаку зодиака.

12. Водолей

Самый проблемный знак для брака. Водолей бежит от обязательств, свадьбу откладывает на неопределённый срок, а стабильность в семье — редкость.

11. Близнецы

Харизматичные и общительные, но в быту Близнецы скучны и непостоянны. Верность и забота о семье — не их сильная сторона.

10. Рыбы

Прекрасные любовники и верные супруги, но часто замыкаются в себе при проблемах. Потребуется терпение и поддержка.

9. Стрельцы

Энергичные и независимые, но романтика и семейная стабильность — не их конёк. Склонны к критике и изменам.

8. Скорпионы

Сильные и властные, требуют подчинения, но верны жене. Семейный быт под их контролем.

7. Весы

Серьёзно относятся к браку, но легко выходят из отношений при дискомфорте. Постоянство требует усилий.

6. Овны

Сильные, надёжные и романтичные, но нужно уважать лидерство Овна и проявлять терпение.

5. Девы

Ответственные, заботливые и готовые к компромиссам. С Девой семья будет стабильной и гармоничной.

4. Тельцы

Стабильные и щедрые, ценят семью и верность. Склонны к ревности, но любят и оберегают супругу.

3. Раки

Джентльмены, созданные для семейной жизни. Спокойные, уютные и заботливые, вдохновляют партнёра на подвиги.

2. Козероги

Практичные и надёжные, любят детей, готовы поддерживать и обеспечивать семью. Финансовая стабильность гарантирована.

1. Львы

Верные, заботливые и щедрые. Львы умеют поддерживать супругу и создавать гармонию в семье, хотя критике предпочитают избегать.

Источник: thegirl