Интернет заполнен статьями о том, как вернуть доверие после измены и спасти брак. Однако почти нигде не говорится о том, как поступать, если вы оказались по ту сторону. Как убедить себя и его окончательно закрыть эту страницу?

Ситуация, когда влюбленность пересеклась с семейными узами мужчины, — это сложная тема. Такие отношения могут казаться романтичными и захватывающими, но реальность такова, что они приносят боль всем: и вам, и партнеру, и его законной супруге. Построить счастливое будущее в таких обстоятельствах невозможно.

Однако любовь порой затмевает здравый смысл, и вырваться из замкнутого круга непросто. Но есть четкая инструкция, которая поможет завершить отношения с женатым мужчиной и зажить полной жизнью без угрызений совести.

Обращайте внимание на поступки партнера, а не на его слова

Когда партнер говорит, что собирается развестись, вам хочется ему верить. Легко поддаться на ложные обещания, если у вас есть чувства. Гораздо сложнее понять, что мужчина, скорее всего, не предпринимал никаких реальных попыток разорвать свои основные отношения.

Бегство от реальности вредит только вам и будущему, которого вы заслуживаете с тем, кто сможет полюбить вас по-настоящему. Столкновение с реальностью и неизбежным разочарованием — это первый шаг к открытию сердца для настоящей, подлинной любви.

Осознайте, что у вашего партнера есть совершенно другая жизнь

Романы на стороне опьяняют, потому что они строятся на коротких, бурных встречах и совершенно не связаны с повседневными требованиями, которые предъявляются к основным отношениям. Вот почему важно спросить себя: каким будет мой партнер по роману на стороне, когда вернется домой к супруге и детям, и как я идеализировала его в этих отношениях на стороне?

Отношения строятся на фантазиях, а не на реальной жизни. Никаких детей, никакого быта. Когда вы встречаетесь с человеком, который все еще женат, вы видите только часть его личности, потому что он несвободен, а значит, чаще всего это только положительная его сторона.

Напомните себе, что вы достойны чьего-то безраздельного внимания

Вы можете наслаждаться временем, которое проводите вместе, но, в конечном счете, вы недооцениваете себя, если не получаете от партнера полного внимания. Есть даже вероятность, что тайный роман подорвал вашу самооценку и заставил вас поверить, что вы недостойны любви или доверительных отношений.

Вы можете радоваться моментам, проведенным вместе, но, в конце концов, если вы не получаете от партнера полного внимания и уважения, вы явно недооцениваете себя. Тайные романы зачастую оказываются деструктивными: они могут разрушить вашу самооценку и заставить сомневаться в собственной ценности и праве на полноценные, открытые отношения.

Тайные связи оставляют осадок в душе, порождая ощущение неполноценности. Но запомните: если вы привыкли ставить себя на второе место, ожидать одобрения и скрывать правду, это не отражает реального положения вещей. Вы заслуживаете любовных отношений, где партнеры открыты, доверяют друг другу и умеют договариваться о взаимных потребностях.

Расставайтесь лично, а не по переписке

Исчезновение — это не способ разорвать отношения, не говоря уже о таких напряженных и сложных, как роман на стороне. Чтобы избежать запутанных эмоциональных связей в будущем и получить хоть какое-то завершение истории, разорвите отношения лично.

Прямой разговор, пусть и неприятный, позволит выразить свои чувства, услышать друг друга и достичь определенного консенсуса. Это лучше, чем внезапно прервать общение, оставив второго человека в замешательстве и неопределенности. Личный контакт помогает продемонстрировать уважение и убедиться, что партнер понял ваше решение. В дальнейшем это облегчит принятие реальности и восстановление эмоционального равновесия обеих сторон.

Не используйте расплывчатые формулировки при расставании

Возможно, у вас возникнет соблазн смягчить разрыв расплывчатыми фразами вроде «может быть, однажды у нас все получится» или «я всегда буду испытывать к тебе чувства», но это не поможет ни вам, ни вашему партнеру.

Не давайте ложной надежды. Скажите, что прощаетесь с ним и больше не сможете видеться — точка, никаких исключений. Вы должны закрыть эмоциональную дверь между вами и прекратить все контакты.

Пресекайте любые попытки восстановить контакт

Как только вы окончательно порвете с ним, не позволяйте бывшему партнеру снова войти в вашу жизнь. Он может звонить вам и пытаться встретиться лично, чтобы убедить вас остаться. Боритесь с желанием снова с ними увидеться. Вспомните, сколько раз вы пытались связаться с ним в прошлом, но он был слишком занят. Затем осознайте, что в конечном счете вы освобождаетесь от нездоровых отношений.