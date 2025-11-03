Диабет развивается незаметно, без ярких проявлений, поэтому сложно сразу распознать болезнь. Многие люди с диагнозом «диабет» не испытывали очевидных симптомов заболевания. А если признаки и появлялись, то они были настолько слабыми, что оставались незамеченными.

Есть ряд характерных симптомов диабета, на которые обязательно стоит обратить внимание. Это:

Частое мочеиспускание (чувство постоянного желания сходить в туалет);

Сильная жажда (особенно усиливается вследствие увеличенной нагрузки на почки);

Ухудшение зрения (при высоком уровне сахара в крови сосуды становятся более проницаемыми, из них во внутреннее пространство сетчатки начинает вытекать жидкая часть крови).

Незначительная, но постоянная потеря массы тела;

Потемнение участков кожи (чаще всего в зоне шеи, подмышечных впадинах и в паху);

Повторяющиеся грибковые инфекции (часто встречаются у женщин).

Но есть и неочевидные симптомы, которые часто являются первыми симптомами диабета.

Постоянная усталость, сохраняющаяся даже после отдыха

Один из первых признаков развивающегося диабета — хроническая усталость, которая не проходит даже после хорошего сна или отдыха. Люди, страдающие диабетом, часто жалуются на постоянное чувство усталости и снижение работоспособности. Такая усталость связана с нарушениями энергетического обмена, вызванными недостатком глюкозы в клетках.

При диабете глюкоза не проникает в клетки в нужном объеме, так как поджелудочная железа производит мало инсулина или ткани перестают реагировать на этот гормон. В результате клетки испытывают дефицит энергии, что приводит к состоянию постоянной слабости и упадку сил.

Поэтому, если вы заметили, что после ночи крепкого сна утром чувствуете упадок сил, возможно, стоит проверить уровень сахара в крови и проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Резко возникающая жажда и частые походы в туалет

Мы уже писали выше об этом, но повторим еще раз. К сожалению, многие люди с диабетом игнорируют эти важные симптомы и списывают их на что угодно, но не на болезнь.

Повышенная жажда (полидипсия) и частое мочеиспускание (полиурия) — классические симптомы сахарного диабета. Когда уровень сахара в крови превышает норму, организм пытается вывести излишки глюкозы с мочой. Вместе с глюкозой теряется вода, вызывая сухость во рту и сильную жажду.

Также переизбыток сахара заставляет почки работать интенсивнее, пытаясь фильтровать кровь и избавляться от лишней глюкозы. Увеличенная нагрузка на почки ведет к повышению объема мочи и увеличению числа походов в туалет.

Голод и желание есть больше обычного одновременно с потерей веса

При развитии диабета голод может сочетаться с потерей веса. Хотя организм получает достаточное количество пищи, глюкоза не попадает в клетки, оставляя их «голодными». Чтобы компенсировать нехватку энергии, организм ускоряет обмен веществ и сжигает запасы жира и белка, несмотря на переедание.

Люди с повышенным аппетитом и отсутствием прибавки в весе списывают все на стресс или активный образ жизни. Но сочетание резких скачков аппетита и похудения — важный маркер, говорящий о возможных проблемах с усвоением углеводов.

Проблемы со зрением, туманность или раздвоенность картинки

Изменения в глазах при сахарном диабете связаны с отеком хрусталика, который возникает на фоне высокой концентрации глюкозы в крови. Избыток глюкозы усиливает выработку фермента, который превращает ее в сорбитол. Сорбитол привлекает жидкость в хрусталик, его волокна разжижаются, дегенерируют и образуют очаги помутнения.

Кроме того, при сахарном диабете может развиваться катаракта — снижение прозрачности хрусталика, из-за чего возникают затруднения с фокусировкой взгляда на изображении и уменьшается четкость зрения.

Появление полос на ногтях (так называемые линии Бо)

Горизонтальные углубления на ногтевых пластинах называются линиями Бо. Они появляются в результате нарушений кровообращения или изменений гормонального фона, а также сигнализируют о болезнях внутренних органов, включая сахарный диабет.

Такие линии могут возникать на фоне стресса, травмирования пальцев или инфекционных болезней, но в ряде случаев указывают на серьезные патологии, такие как пневмония или диабет. Следует учитывать любые необычные изменения внешнего вида ногтей и сообщать о них специалисту.

Специфический сладкий запах изо рта

Запах ацетона или фруктов изо рта также является предупреждением о возможном повышении уровня сахара в крови. Организм, сталкиваясь с дефицитом энергии, вынужден переходить на расщепление жиров для поддержания жизнедеятельности. При этом образуются кетоновые тела, придающие дыханию специфический кисло-сладкий запах.

Такой запах должен насторожить пациента, ведь он свидетельствует о серьезных нарушениях углеводного обмена. Необходимо срочно сдать анализы и посетить терапевта или эндокринолога.

Периодическое появление чувства покалывания или онемения конечностей

Нарушение чувствительности стоп и кистей рук называется периферической нейропатией. Оно связано с длительным воздействием высокого уровня сахара на нервные окончания. Пациенты чувствуют легкое покалывание, мурашки или «иголки» в конечностях, сопровождающиеся периодическим чувством онемения.