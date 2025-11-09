В психологии есть такой термин «ангедония». Это одна из форм психического расстройства, при котором человек неспособен испытывать удовольствие. Ни от чего-то конкретного, а совсем.

Проще говоря — когда человек понимает, что жизнь его теряет краски, блестки, искры, всплески, и вообще смысл. Но, все не так уж страшно. С этим жить можно. А если поставить перед собой цель — то и вернуть радость. Для этого нужно разобраться от чего вдруг «накатила суть» и сделать несколько шагов навстречу себе.

Сбой жизненных систем

В современном мире хронический стресс — основная причина психофизиологического выгорания и «выцветания» эмоциональной палитры.

Организм истощен. Все его ресурсы уходят на поддержание режима «живу — пока бегу». Такие функции, как увлечения, творчество, любознательность отключаются. Раздражение, тревога, апатия — прогрессируют. Потеря интереса ко всему происходящему, утрата способности радоваться простым мелочам и глобальным событиям — это уже не плохое настроение. Это — основной симптом клинической депрессии.

Мозг отказывается вырабатывать в нужном количестве дофамин и серотонин — нейромедиаторы отвечающие за удовольствие и мотивацию.

Если к этому добавить сопутствующие недосып, сильную усталость, дефицит витаминов и минералов и гормональные сбои, без вмешательства специалистов не обойтись.

В поисках смысла

Все чаще вы просыпаетесь по утрам с одним вопросом: «Ради чего все это? Зачем ежедневно погружаться в однообразную рутину — дом-работа-дом, если нет Цели?»

С каждым днем все совершаемые вами движения кажутся все более бессмысленными и бесполезными. Постоянные мысли: «Что бы я не сделал, ничего не изменится», «вдруг не получится», «лучше и не пытаться», сужают жизнь до зоны минимального комфорта. Скучной. Унылой. Бесцветной.

Не смотри по сторонам

Постоянное общение с токсичными людьми, потоки критики, иронии, сарказма и отсутствие доверительных отношений, приводят к тому, что человек перестает «жить в моменте», перестает замечать позитивные стороны жизни, надеясь, что когда-нибудь потом наступит счастье.

Такое, как он сам себе вообразил.

А оно не наступает. Ни завтра, ни через год. Не потому, что его невозможно достичь. Просто потому, что вы разучились жить полноценной жизнью.

Перенос своих эмоций в виртуальный мир социальных сетей и интернет-ресурсов только притупляют способность концентрироваться на себе и собственной жизни.

Джунгли зовут

Жизнь в мегаполисе — то еще «удовольствие»! Серость офисов сменяется серостью «человейников». Зелень, свежий воздух, теплое море, яркое солнце — все это либо осталось в воспоминаниях, либо в живет в фантазиях, как что-то совершенно недоступное.

Такую личную экологическую катастрофу выдержит не каждый. На эти причины психика реагирует четко и, как правило, негативно.

Без оправданий

Для того, чтобы мир потускнел, достаточно любой из этих причин. А они еще и никогда по одной не приходят. Хронический стресс на работе приводит за собой выгорание. Выгорание — «лучший друг» приобретенного чувства беспомощности. Беспомощность заставляет избегать друзей, замыкаться в себе и «сидеть в телефоне». Это оборачивается цифровым перенасыщением. Дальше состояние безысходности только усугубляется. Мир вокруг меркнет. Вы нашли откуда пришла «серость жизни»? Отлично! Именно там находится точка приложения ваших усилий. Действуем!

Шаг 1. Признать, себя не осуждая

Да, сейчас вас ничто не радует. Не боритесь с состоянием апатии, не вините себя. Мысли: «все люди, как люди, а я всё ною и жалуюсь» — деструктивны. Они только загоняют проблему в тупик.

Скажите себе честно: «Моя жизнь кажется мне скучной, пресной, бесцветной». Признание — уже часть победы. Оно поможет снять внутреннее напряжение. Да, и ключевое слово в этом признании — «кажется». Серость жизни — просто иллюзия. Мираж рассеется. Он не навсегда.

Шаг 2. Включить сенсоры ощущений

Не позволяйте тревожным мыслям «уйти в голову» и остановите погружение в руминацию. То есть прекратите процесс постоянного прокручивания негативных мыслей.

Сделайте несколько простых, но интенсивных физических упражнений: приседания, отжимания, растяжка, наклоны в стороны — хороши все средства. Главное почувствовать учащенное дыхание, тепло в мышцах и почувствовать, как радостно бьется сердце в вашей груди.

Эффективно приводят жизненную палитру к гармонии тактильные и вкусовые ощущения. Пройдитесь босиком по траве. Нет травы — по ковру или полу. Вдохните аромат свежего кофе или травяного чая. Можно съесть что-нибудь, обладающее ярким вкусом — апельсин, мандарин, гранат или горький шоколад.

Только не просто так съесть, а сосредоточившись на вкусе — осознано. Главное — сконцентрировать внимание на своих ощущениях и «встряхнуть» нервную систему.

Шаг 3. На гребне новой волны

Не нужно пытаться сразу изменить свою жизнь. Но преодолеть рутину и предсказуемость — двух главных «убийц» красок жизни, нужно.

Измените маршрут из дома на работу. Не ходите больше в ближайший магазин, тот к которому привыкли. Попробуйте приготовить новое блюдо.

Посмотрите фильм такого жанра, который вы раньше отрицали. Или начните слушать «другую» музыку, вместо привычной, пусть даже отчаянно любимой.

Встаньте на рассвете и прогуляйтесь пешком по пустому городу. Вы не получите мгновенное удовольствие. Но этого и не нужно. Нужно создать новый нейронные связи в мозге — незнакомый ранее оттенок в палитре жизненных красок.

Шаг 4. Якорь не подведет

Где-то в глубинах вашего подсознания обязательно бросили якоря образы, звуки, воспоминания, действия, которые когда-то приносили радость. Вернитесь к ним.

Перечитайте любимую книгу. Пересмотрите фильм из детства. Вспомните о своем хобби, даже если оно у вас в незапамятные времена, и займитесь им снова.

Это не тоска по прошлому. Это шанс разбудить в себе человека, который умел радоваться. Держитесь сильнее за якорь.

Шаг 5. Не ожидая результата

Исчезли солнечные дни. Все потускнело. Вы замкнулись в себе. Процесс — известный. Переключите внимание на что-то другое. А, лучше на кого-то другого. Так вы вырветесь из плена апатии, пока она вас совершенно не поглотила.

Можно покормить белок в парке или голубей на городской площади. Отнести ненужные вещи в благотворительный фонд. Помочь волонтерам. Написать сообщение или позвонить старому другу. Только без жалоб на жизнь, а проявив искренний интерес к его жизни, успехам, проблемам. Вам не нужно спасать мир. Важно выйти из бесконечного и однообразного диалога с самим собой.

Вы искали ответ на вопрос «что делать, если жизнь потеряла краски». Значит вы уже сделали первый шаг, чтобы найти верный ответ. Продолжайте. Все вернется. Обязательно опять вернется. И краски жизни. И оттенки настроения. И тепло и надежды. Дайте себе время и будьте к себе добры.