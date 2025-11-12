Baltijas balss logotype
Объявлена программа концерта «Рождественская прелюдия» Инессы Галанте 0 76

Люблю!
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объявлена программа концерта «Рождественская прелюдия» Инессы Галанте

6 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится самое волшебное музыкальное событие – «Рождественская прелюдия» мировой оперной дивы Инессы Галанте. В этот день на сцену выходят выдающиеся латвийские артисты, чтобы подарить слушателям атмосферу самого долгожданного праздника в году.

В этом году Рождественская прелюдия вновь объединит не только различные жанры вокальной и инструментальной музыки, но и представит блистательные дуэты, трио и другие музыкальные сюрпризы. Программа концерта охватит великие арии, неаполитанские песни, григорианские песнопения и другие произведения из мировой музыкальной сокровищницы, которые создадут возвышенное, легкое и торжественное настроение. Это событие станет настоящей рождественской феерией и одним из самых светлых предновогодних мероприятий Латвии.

ZP53.jpg

Под сводами Домского собора прозвучат произведения Камиля Сен-Санса, Георга Фридриха Генделя, Томазо Альбинони, Франца Шуберта, Джулио Каччини в исполнении выдающихся музыкантов – прославленного композитора, пианиста и органиста Айварса Калейса, контратенора Сергея Егерса, сопрано, дивы мировой оперной сцены Инессы Галанте. Ведущие солисты Латвийской национальной оперы Инна Клочко и Артем Сафронов исполнят арии и композиции композиторов Франсиса Пуленка, Пьетро Масканьи, Эрнесто де Куртиса.

На сцену выйдут и победители конкурса талантов Инессы Галанте, яркие музыканты - аккордеонистка Анастасия Зубова и виртуозный перкуссионист, играющий на маримбе, Рейнис Томиньш. В кульминации концерта выступит хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством дирижера Романа Ванагса. Прозвучат произведения Эндрю Ллойд Уэббер, Язера Витола, Сезара Франка, знаменитое григорианское песнопение “Veni veni Emmanuel” и волшебная "Klusa nakts, svēta nakts" Франца Ксавьера Грубера. 

ZP51.jpg

Зрители «Рождественской прелюдии» откажутся в атмосфере величественного убранства Домского собора, под сводами которого прозвучат музыкальные шедевры, наполняя сердца и душу светлым рождественским настроением. В этот праздничный вечер интерьер Домского собора сказочно преобразят динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст.  «Рождественская прелюдия» — одно из самых незабываемых событий культурной жизни Риги, концерт, который не должен пропустить ни один любитель музыки.

Страница мероприятия в сети Facebook: https://fb.me/e/8sDq0VYWN

ZP_50.jpg

Читайте нас также:
#культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео