Зимние опасности для женского здоровья: какие болезни встречаются чаще всего 0 158

Люблю!
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимние опасности для женского здоровья: какие болезни встречаются чаще всего

В холодное время года женский организм испытывает дополнительный стресс: низкая температура, повышенная влажность и сезонные простуды ослабляют иммунитет. В результате обостряются хронические заболевания и повышается риск появления новых проблем со здоровьем.

Две главные зимние болезни у женщин

По словам онколога-гинеколога Екатерины Тимофеевой, в зимний период чаще всего встречаются сальпингит и сальпингоофорит — воспаления маточных труб и яичников.

Основная причина — снижение защитных функций организма из-за переохлаждений или тяжёлого течения ОРВИ. Инфекции играют второстепенную роль, так как иммунитет обычно способен справляться с ними.

Если не лечить эти болезни, возможны серьёзные последствия: спаечные процессы, хронические воспалительные заболевания, а также бесплодие и непроходимость маточных труб.

Как защитить себя

Чтобы снизить риск возникновения этих заболеваний, врачи советуют:

  • регулярно посещать гинеколога;
  • не сидеть на холодных поверхностях;
  • не ограничиваться зимней одеждой только капроновыми колготками;
  • держать тело в тепле;
  • поддерживать иммунную систему.

Кроме того, важно, чтобы женщина и её партнёр проходили регулярные проверки на инфекции, передающиеся половым путём — их своевременное выявление и лечение предотвращает множество серьёзных осложнений.

«Сейчас фиксируется высокий процент трубно-перитонеального фактора бесплодия, когда в маточных трубах образуются спайки и они становятся непроходимыми. Часто это результат таких воспалительных заболеваний», — отметила врач.

Источник: infoforme

#зима #здоровье
