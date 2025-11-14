Baltijas balss logotype
Разлучницы и разлучники: каков шанс, что любимого человека уведут из отношений 0 184

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Разлучницы и разлучники: каков шанс, что любимого человека уведут из отношений

Ученые выяснили, почему люди чаще испытывают влечение к тем, кто уже состоит в отношениях, и нередко фантазируют о том, как переманить чужого партнера.

По оценкам британских и американских психологов, каждая пятая новая пара образуется после того, как один из участников увел чужого партнера. Конечно, ситуации бывают разные — например, когда люди не сразу могут распознать свою настоящую вторую половинку и долго живут с нелюбимыми. Но чаще причина в другом.

Эксперты объяснили, как возникает «браконьерство партнеров» и к чему оно приводит.

Копирование чужого выбора: что говорит биология

Исследования ученых неоднократно показывали, что не только у людей, но и у животных, будь то рыбы, птицы или приматы, более привлекательными кажутся те, кто уже состоит в паре. Такое поведение называется «копирование выбора партнера» (mate choice copying) и возникло в ходе человеческой эволюции.

Чаще склонны переманивать чужих партнеров женщины, и связано это со стремлением продолжить род и найти надежного отца для будущего потомства. Мужчина, которого уже выбрала другая женщина, воспринимается как проверенный, более надежный, способный обеспечить семью и более привлекательный.

Консультант по отношениям Лимор Готлиб поясняет: «Для женщины самый простой способ определить, насколько мужчина стоящий, — увидеть его рядом с другой привлекательной женщиной».

Интересно, что мужчины эволюционно склонны ориентироваться на внешние признаки фертильности и меньше зависят от социальных сигналов, которые так важны для женщин, отмечает психолог Элоиз Скиннер.

«Когда возможности ограничены, а потенциальная выгода превышает риски, некоторые люди начинают добиваться тех, кто уже занят, чтобы увеличить свои шансы на продолжение рода», — продолжает Готлиб.

Психологический портрет разлучников

Особенно часто подобное поведение характерно для людей с выраженными чертами нарциссизма и экстраверсией — тех, кто любит общаться, уверенно себя ведет и ищет острых ощущений.

А психолог и автор книги «Нарциссический абьюз. Как распознать манипуляции, разорвать травмирующую связь и вернуть контроль над своей жизнью» Шахида Араби отмечает, что охотники и охотницы за чужими возлюбленными редко руководствуются настоящей любовью или желанием создать семью. Чаще ими движут зависть, соперничество, стремление победить в любовном треугольнике и потешить свое эго. Причем для таких людей характерен не только нарциссизм, но и макиавеллизм (манипулятивность, расчетливость), а также психопатические черты — три особенности, которые образуют так называемую «темную триаду личности».

Иногда у разлучников завязываются быстрые романы с чужими партнерами, но есть и те, кто годами планирует, как заполучить чужое.

Можно ли построить счастье на чужом несчастье

Судьба разлучников и разлучниц, занимающихся «браконьерством» в отношениях, складывается по-разному. Но, по наблюдениям психологов, в союзах, сформировавшихся таким образом, одним из участников пары часто повторяется такой же сценарий. И это легкообъяснимо.

Во-первых, охотники за чужими партнерами обычно по натуре склонны к краткосрочным связям и изменам.

Кроме того, при охоте за чужой парой часто оценивается лишь внешняя привлекательность человека, но не подлинная совместимость, события форсируются и возникают запутанные и деструктивные отношения.

Готлиб предупреждает: «Нет гарантий, что человек, к которому вы испытываете влечение, действительно вам подходит. Кто-то выглядит привлекательно со стороны, но совершенно не устроит вас в совместной жизни». И добавляет: «Долгосрочные отношения строятся на совместимости, общих ценностях, желании вкладываться в отношения и быть верным своему выбору. А вот стремясь заполучить чужое, мы рискуем попасть в отношения, у которых вообще нет шансов стать долгосрочными».

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
