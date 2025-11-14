Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хюгге-философия: как создать уют и гармонию дома 0 91

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хюгге-философия: как создать уют и гармонию дома

Конец осени часто воспринимается как мрачный и холодный период, когда не хочется выходить из дома. Однако даже в привычном пространстве можно найти радость и комфорт. Хюгге-философия помогает превратить дом в место уюта и душевного тепла.

Главные правила хюгге

1. Сознательное замедление

Откажитесь от многозадачности и найдите время для паузы. Приготовьте теплый напиток и наслаждайтесь им медленно. Такие маленькие ритуалы помогают заземлиться и успокоить ум.

2. Магия света

Яркое верхнее освещение снижает ощущение уюта. Используйте лампы с теплым желтым светом, торшеры и свечи — это создаст атмосферу безопасности и комфорта.

3. Сенсорная гармония

Окружите себя мягкими подушками, пледами и уютными носками. Добавьте в дом осенние ароматы: свечи с запахом корицы, гвоздики, сандала или хвои.

4. Идеальное место для уединения

В каждом доме должен быть уголок, предназначенный исключительно для отдыха. Это может быть кресло у окна или любой другой комфортный маленький уголок.

5. Качество, а не количество

Хюгге — это умение наслаждаться едой и моментом. Полакомьтесь домашними булочками с корицей или горячим супом, смакуя каждый кусочек.

6. Совместные моменты с близкими

Проводите время с семьей и друзьями: готовьте вместе, общайтесь, играйте в настольные игры. Такие моменты приносят радость и укрепляют эмоциональные связи.

7. Музыка для души

Создайте плейлист с любимыми песнями или подберите тематическую музыку под осеннее настроение — это поможет расслабиться и поднять настроение.

Источник: Novyny.live

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео