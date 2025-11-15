Мы часто откладываем радость «на потом», словно боимся за нее расплатиться. Психотерапевт объясняет, почему многим людям трудно испытывать удовольствие и что скрывается за привычкой жить без ярких эмоций.

Эксперт: Вероника Степанова, психотерапевт

Что такое отказ от радости

Ангедония — это состояние, при котором человек теряет способность получать удовольствие. В отличие от депрессии, здесь мотив иной: отказ от радости кажется способом защититься от потерь и разочарований. «Если у вас нет счастья, вам нечего терять», — отмечает Степанова. Так рождается иллюзия неуязвимости.

Как это проявляется

Идея справедливости. Кажется, что радоваться нельзя, когда другим плохо — ведь в мире есть страдания и войны.

Отложенные удовольствия. Мы покупаем вещи, но не пользуемся ими, будто ждем «лучшего времени».

Неоправданные ожидания. Даже в отпуске человек не расслабляется — тревога мешает видеть хорошее и наслаждаться моментом.

Что за этим стоит

Порог нормы. Иногда это не патология, а способ экономить эмоции, но важно понимать, где граница между самоконтролем и внутренней пустотой.

Плата за счастье. Тревога создает иллюзию контроля: пока плохо, хуже не станет. Поэтому радость кажется опасной.

Страх вызвать зависть. Безрадостная жизнь становится защитой — пока мы жалуемся, нас поддерживают и сочувствуют.

Роль жертвы. В зависимых отношениях один партнер может подсознательно удерживать другого в состоянии подавленности, чтобы оставаться нужным.

Почему это происходит

Непредсказуемое детство. В семьях, где родительская любовь сменялась наказаниями, дети учились быть настороже, не позволяя себе расслабиться.

Отложенное счастье. Если в детстве все лучшее «берегли на потом», во взрослом возрасте человек продолжает жить по этому сценарию.

Как вернуть себе радость

Замечайте моменты, когда вы блокируете приятные эмоции. Разрешите себе десять минут искренней радости — улыбнуться, посмеяться, насладиться вкусом еды или просмотром фильма. Даже улыбка «через силу» запускает физиологические процессы радости. Постепенно увеличивайте время этих состояний. Дети умеют радоваться без причин — и этому у них стоит поучиться.