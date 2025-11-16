Baltijas balss logotype
Как настроить свой дом на здоровье, гармонию и достаток

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как настроить свой дом на здоровье, гармонию и достаток

Парапсихолог Дана Марковская делится простыми, но действенными способами обустроить дом так, чтобы он стал местом гармонии, здоровья и финансового благополучия.

Кухня — сердце дома

Кухня напрямую влияет на здоровье и достаток семьи, поэтому важно правильно расставить акценты:

  • Часы на кухне не должны висеть на стенах с вытяжкой — иначе время будет «ускоряться», и вы будете постоянно ощущать нехватку времени.
  • Кружки ставьте дном вверх — так энергия дома будет позитивной, а домочадцы здоровыми.
  • Дверь кухни лучше открывать внутрь — это символизирует семейный уют и гармонию.
  • Раковина на западе кухни привлекает любовь в дом. Если невозможно переставить раковину, поставьте кувшин с водой у западной стены.
  • Сухофрукты и орехи на столе — простой способ притянуть достаток.

Спальня — зона восстановления

Спальня отвечает за здоровье и эмоциональное состояние, поэтому важно исключить отрицательную энергетику:

  • Зеркало напротив кровати создавать не стоит — оно делает сон уязвимым и может вызвать кошмары.
  • Постельное белье должно быть комплектным — неполный набор нарушает сон и мешает восстановлению сил.
  • Отдельный шкаф для белья помогает избежать головных болей и мигреней.
  • Кровать лучше дивана — сон на кровати быстрее восстанавливает силы. Если кровати нет, поставьте растение у изголовья — оно улучшает сон.

Прихожая — энергетический фильтр

Правильная организация прихожей помогает удерживать позитив и не впускать негатив:

  • Коврик снаружи двери оставляет негатив за пределами дома.
  • Искусственные цветы лучше не ставить — они несут «мертвую» энергетику.

Хранение вещей — энергия предметов

То, как мы храним вещи, влияет на здоровье, финансы и общую энергетику дома:

  • Разбитые зеркала выбрасывайте — трещины притягивают неприятности.
  • Малые зеркала храните отражением вниз — иначе через них могут проникнуть неблагоприятные энергии.
  • Вещи покойных лучше переплавить, продать или отнести в церковь.
  • Ювелирные украшения из наследства перед использованием держите в святой воде 7 часов.
  • Одежду старше 5 лет лучше обновлять — она хранит застойную энергетику.
  • Свадебное платье можно оставить — оно символизирует счастье и любовь.
  • Сломанные статуэтки и фарфор выбрасывайте, даже если починили — они притягивают негативные события.

Эти простые правила помогут сделать ваш дом местом, где здоровье, достаток и гармония не просто слова, а реальность.

#дом
