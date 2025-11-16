Парапсихолог Дана Марковская делится простыми, но действенными способами обустроить дом так, чтобы он стал местом гармонии, здоровья и финансового благополучия.
Кухня — сердце дома
Кухня напрямую влияет на здоровье и достаток семьи, поэтому важно правильно расставить акценты:
- Часы на кухне не должны висеть на стенах с вытяжкой — иначе время будет «ускоряться», и вы будете постоянно ощущать нехватку времени.
- Кружки ставьте дном вверх — так энергия дома будет позитивной, а домочадцы здоровыми.
- Дверь кухни лучше открывать внутрь — это символизирует семейный уют и гармонию.
- Раковина на западе кухни привлекает любовь в дом. Если невозможно переставить раковину, поставьте кувшин с водой у западной стены.
- Сухофрукты и орехи на столе — простой способ притянуть достаток.
Спальня — зона восстановления
Спальня отвечает за здоровье и эмоциональное состояние, поэтому важно исключить отрицательную энергетику:
- Зеркало напротив кровати создавать не стоит — оно делает сон уязвимым и может вызвать кошмары.
- Постельное белье должно быть комплектным — неполный набор нарушает сон и мешает восстановлению сил.
- Отдельный шкаф для белья помогает избежать головных болей и мигреней.
- Кровать лучше дивана — сон на кровати быстрее восстанавливает силы. Если кровати нет, поставьте растение у изголовья — оно улучшает сон.
Прихожая — энергетический фильтр
Правильная организация прихожей помогает удерживать позитив и не впускать негатив:
- Коврик снаружи двери оставляет негатив за пределами дома.
- Искусственные цветы лучше не ставить — они несут «мертвую» энергетику.
Хранение вещей — энергия предметов
То, как мы храним вещи, влияет на здоровье, финансы и общую энергетику дома:
- Разбитые зеркала выбрасывайте — трещины притягивают неприятности.
- Малые зеркала храните отражением вниз — иначе через них могут проникнуть неблагоприятные энергии.
- Вещи покойных лучше переплавить, продать или отнести в церковь.
- Ювелирные украшения из наследства перед использованием держите в святой воде 7 часов.
- Одежду старше 5 лет лучше обновлять — она хранит застойную энергетику.
- Свадебное платье можно оставить — оно символизирует счастье и любовь.
- Сломанные статуэтки и фарфор выбрасывайте, даже если починили — они притягивают негативные события.
Эти простые правила помогут сделать ваш дом местом, где здоровье, достаток и гармония не просто слова, а реальность.
