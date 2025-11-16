Парапсихолог Дана Марковская делится простыми, но действенными способами обустроить дом так, чтобы он стал местом гармонии, здоровья и финансового благополучия.

Кухня — сердце дома

Кухня напрямую влияет на здоровье и достаток семьи, поэтому важно правильно расставить акценты:

Часы на кухне не должны висеть на стенах с вытяжкой — иначе время будет «ускоряться», и вы будете постоянно ощущать нехватку времени.

Спальня — зона восстановления

Спальня отвечает за здоровье и эмоциональное состояние, поэтому важно исключить отрицательную энергетику:

Зеркало напротив кровати создавать не стоит — оно делает сон уязвимым и может вызвать кошмары.

Прихожая — энергетический фильтр

Правильная организация прихожей помогает удерживать позитив и не впускать негатив:

Коврик снаружи двери оставляет негатив за пределами дома.

оставляет негатив за пределами дома. Искусственные цветы лучше не ставить — они несут «мертвую» энергетику.

Хранение вещей — энергия предметов

То, как мы храним вещи, влияет на здоровье, финансы и общую энергетику дома:

Разбитые зеркала выбрасывайте — трещины притягивают неприятности.

Эти простые правила помогут сделать ваш дом местом, где здоровье, достаток и гармония не просто слова, а реальность.