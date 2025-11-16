Baltijas balss logotype
Как понять, что пора уйти: 7 тревожных сигналов в отношениях 0 152

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что пора уйти: 7 тревожных сигналов в отношениях
ФОТО: Global Look Press

В начале всё кажется сказкой — он внимательный, нежный, интересный. Но со временем появляются мелкие тревожные звоночки, которые сложно игнорировать. Если рядом с тобой мужчина, после общения с которым становится тяжело и больно, возможно, пора сделать паузу и посмотреть на ситуацию со стороны.

Вот признаки, что этот человек тебя недостоин.

  1. С ним нет чувства безопасности и покоя

    Если ты рядом с ним постоянно в напряжении и боишься быть собой — это не любовь. Настоящие чувства приносят спокойствие, а не тревогу.

  2. Ты одна вкладываешься в отношения

    Если все усилия — только с твоей стороны, это не партнерство, а выживание. Любовь — когда двое стараются одинаково.

  3. Он всегда хочет быть главным

    Когда мужчина требует подчинения, унижает или игнорирует твое мнение, — это не сила, а контроль. Равноправие и уважение — основа настоящей пары.

  4. Он лжет — часто и без повода

    Если его слова и поступки расходятся, доверься фактам, а не обещаниям. Отношения без честности рушатся неизбежно.

  5. Ты постоянно его оправдываешь

    Когда близкие видят правду, а ты придумываешь оправдания, — это тревожный знак. Любовь не должна требовать самообмана.

  6. Ты не на первом месте в его жизни

    Если он пишет, когда скучно, отменяет встречи и избегает разговоров — значит, ты не приоритет. Тот, кто любит, всегда рядом, даже в мелочах.

  7. Он не поддерживает тебя

    Партнер, которому все равно, как ты себя чувствуешь, и который не делится радостью и трудностями, — это не спутник, а прохожий.

Не бойся отпустить того, кто не дает тебе быть счастливой. Свобода и уважение — первый шаг к настоящей любви.

Источник: e-w-e.one

#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

