В начале всё кажется сказкой — он внимательный, нежный, интересный. Но со временем появляются мелкие тревожные звоночки, которые сложно игнорировать. Если рядом с тобой мужчина, после общения с которым становится тяжело и больно, возможно, пора сделать паузу и посмотреть на ситуацию со стороны.
Вот признаки, что этот человек тебя недостоин.
С ним нет чувства безопасности и покоя
Если ты рядом с ним постоянно в напряжении и боишься быть собой — это не любовь. Настоящие чувства приносят спокойствие, а не тревогу.
Ты одна вкладываешься в отношения
Если все усилия — только с твоей стороны, это не партнерство, а выживание. Любовь — когда двое стараются одинаково.
Он всегда хочет быть главным
Когда мужчина требует подчинения, унижает или игнорирует твое мнение, — это не сила, а контроль. Равноправие и уважение — основа настоящей пары.
Он лжет — часто и без повода
Если его слова и поступки расходятся, доверься фактам, а не обещаниям. Отношения без честности рушатся неизбежно.
Ты постоянно его оправдываешь
Когда близкие видят правду, а ты придумываешь оправдания, — это тревожный знак. Любовь не должна требовать самообмана.
Ты не на первом месте в его жизни
Если он пишет, когда скучно, отменяет встречи и избегает разговоров — значит, ты не приоритет. Тот, кто любит, всегда рядом, даже в мелочах.
Он не поддерживает тебя
Партнер, которому все равно, как ты себя чувствуешь, и который не делится радостью и трудностями, — это не спутник, а прохожий.
Не бойся отпустить того, кто не дает тебе быть счастливой. Свобода и уважение — первый шаг к настоящей любви.
Источник: e-w-e.one
