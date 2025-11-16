Вот признаки, что этот человек тебя недостоин.

С ним нет чувства безопасности и покоя Если ты рядом с ним постоянно в напряжении и боишься быть собой — это не любовь. Настоящие чувства приносят спокойствие, а не тревогу.

Ты одна вкладываешься в отношения Если все усилия — только с твоей стороны, это не партнерство, а выживание. Любовь — когда двое стараются одинаково.

Он всегда хочет быть главным Когда мужчина требует подчинения, унижает или игнорирует твое мнение, — это не сила, а контроль. Равноправие и уважение — основа настоящей пары.

Он лжет — часто и без повода Если его слова и поступки расходятся, доверься фактам, а не обещаниям. Отношения без честности рушатся неизбежно.

Ты постоянно его оправдываешь Когда близкие видят правду, а ты придумываешь оправдания, — это тревожный знак. Любовь не должна требовать самообмана.

Ты не на первом месте в его жизни Если он пишет, когда скучно, отменяет встречи и избегает разговоров — значит, ты не приоритет. Тот, кто любит, всегда рядом, даже в мелочах.