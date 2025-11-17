Возможно, иногда ты думаешь, что рядом с тобой не тот мужчина, но отгоняешь мысли прочь. Вместо того чтобы игнорировать интуицию, начни прислушиваться к ней. Вот несколько признаков, что ты действительно держишься за отношения, которые ни к чему не приведут.

Вы несовместимы на многих уровнях

Два человека с разными увлечениями могут полюбить друг друга, и в этом нет ничего странного. Проблемы начинаются в случае, если мужчина и женщина кардинально отличаются. Например, она любит готовить, правильно питается и ведет активный образ жизни, а он — зависим от фастфуда, предпочитает проводить время дома и играть в компьютерные игры. В первые месяцы партнеры могут идти на уступки, но позже устанут от этого, и начнутся конфликты.

У вас кардинально разные цели в жизни

Построить долгосрочные и здоровые отношения могут только те мужчина и женщина, главные жизненные цели которых пересекаются. Если один из них сосредоточен на карьере и хочет переехать в другую страну, а другой — держится за любимый город и мечтает о большой семье, вряд ли у них что-то выйдет. Конечно, можно найти компромисс, но вероятность того, что оба при этом останутся недовольны, слишком велика.

Ты все время в депрессии или тревожишься о чем-то

Есть девушки, которые остаются в отношениях, хотя не чувствуют себя счастливыми. Им приходится выпрашивать у партнера любовь и внимание. Из-за этого они испытывают постоянный стресс. Со временем они перестают верить, что достойны чего-то хорошего, и мирятся с ситуацией, которая их не устраивает. И чем дольше они остаются с тем, кто не ценит их, тем меньше верят в себя.

Ты понимаешь, что что-то не так

Можно убеждать себя в том, что отношения нормальные и приносят удовольствие, но в глубине душе чувствовать, что что-то не так. Игнорировать подобные мысли не стоит. Нужно проанализировать, с чем связано их появление. Возможно, дело в том, что мужчина занимает все пространство и из-за этого ухудшились отношения с друзьями или родственниками. Или он требует так много, что не остается сил на закрытие собственных потребностей.

Вы не обсуждаете будущее

Если один из партнеров постоянно заводит разговоры о совместном будущем, а другой — сводит их на нет, это повод насторожиться. Может быть, что и мужчина и женщина избегают подобных бесед, потому что оба не уверены в том, что хотят быть вместе и дальше. Это значит, что у их отношений нет будущего и обоим нужно найти в себе силы признаться в этом и двигаться дальше. Чем дольше они будут молчать, тем сложнее им будет позже разобраться в себе.

Только ты планируешь встречи и свидания

Мужчины, которые уже не хотят быть в отношениях, но не находят в себе сил расстаться с девушкой, просто перестают проявлять инициативу. Они соглашаются на встречи, но не инициируют их. Даже если партнерша мирится с подобным и продолжает стараться, рано или поздно она почувствует, что ей не отвечают взаимностью, и решит, что виновата в этом.

Вас больше не тянет друг к другу физически

В первые месяцы отношений партнеры чаще хотят быть вместе и оба планируют близость. Со временем страсть может немного угаснуть, но это абсолютно нормально. Другое дело, если и мужчина и женщина совсем перестают стремиться друг к другу. Более того, они могут переключить внимание и в своих фантазиях быть с совершенно другими людьми. Это — верный признак того, что отношения уже не спасти.

Тебе не хватает поддержки

Пары, в которых женщина чувствует, что мужчина недостаточно поддерживает ее, могут существовать годами. Но оба партнера в глубине души будут недовольны друг другом. Мужчина будет думать, что партнерша требует от него слишком много, а женщина — жить с уверенностью, что ее недостаточно любят. В любом случае, если оба не готовы меняться, значит, у отношений нет будущего.

Ваши разговоры односторонние

Девушка может писать парню в течение дня, интересоваться тем, как проходит его день. Если он односложно отвечает на вопросы и не проявляет интереса в ответ, это повод насторожиться. Возможно, он уже устал от отношений, но пока не знает, как об этом сказать. Мужчина может прятать свои чувства за юмором и иначе демонстрировать, что тайно недоволен тем, как складывается жизнь.

Он не прилагает никаких усилий

Некоторые девушки вынужденно берут инициативу в свои руки. Они планируют совместные выходные, отпуски и свидания, постоянно напоминают мужчине о приближающихся праздниках и необходимости дарить цветы и подарки. Со временем они привыкают к этому и перестают осознавать, что их партнер не заинтересован в происходящем.

Поэтому важно иногда анализировать отношения и уходить из них, если недовольство реальностью гораздо сильнее, чем светлые чувства.

Вы оскорбляете друг друга

Конфликты возникают даже в самых крепких и идеальных на первый взгляд отношениях. Важно то, как партнеры ведут себя во время ссор. Если срываются на крик и начинают оскорблять друг друга, значит, у них не может быть счастливого совместного будущего. Особенно стоит насторожиться, если мужчина говорит неприятные вещи о внешности девушки, ее семье, высмеивает религиозные взгляды и ценности.

Вы не признаете друг друга публично

Некоторые пары не публикуют совместные фото в сети, но и не скрывают отношения. Они вместе появляются на публичных мероприятиях и знакомятся с друзьями и коллегами друг друга. Насторожиться нужно в случае, если один или оба партнера предпочитают скрывать отношения и стесняются говорить о том, что вместе. Это признак того, что они не уверены в своем выборе и понимают, что рано или поздно разойдутся.