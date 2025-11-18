Расставание — стресс для всех, но каждый знак Зодиака справляется с этим по-своему. Кто-то сразу берет себя в руки, кто-то «топит» горе в еде или шопинге, а кто-то переживает всё заранее. Давай посмотрим, как «звезды» помогают нам проходить через разрыв.

Овен

Овен не любит грусть. Сначала — гнев, энергия вырывается наружу. Они могут разнести все вокруг, пока эмоции «выгорают». Но это быстро проходит — уже через короткое время Овен готов двигаться дальше, полный сил и решимости.

Телец

Телец переживает расставание через еду и домашний уют. Пироги, сериалы, иногда ночные «кулинарные сессии» — всё это помогает справиться с эмоциями. Им нужно время, но когда процесс завершён, Телец снова готов к нормальной жизни.

Близнецы

Близнецы переключаются моментально — на следующий роман, новые знакомства, флирт. Иногда кажется, что они слишком быстро забывают прошлое, но для них это естественный способ двигаться дальше.

Рак

Рак плачет, пишет стихи и обсуждает чувства с близкими. Это эмоциональный знак, и ему важно проговорить переживания. Иногда полезнее держать свои письма «при себе», но душевная разрядка обязательна.

Лев

Львы лечат сердце шопингом и активностью. Новая одежда, подарки себе — способ восстановить внутренний баланс и почувствовать контроль над жизнью. Главное — не перегибать с тратами!

Дева

Девы уходят в книги, саморазвитие и совершенствование себя. Они анализируют прошлое и ищут пути стать лучше. Для Дев расставание — повод для роста, а не повод для отчаяния.

Весы

Весы любят романтику даже в горе. Они могут писать письма бывшему и сочинять истории, но иногда стоит ограничивать этот процесс. Лучшая стратегия — дать эмоциям выйти, не создавая драму.

Скорпион

Скорпион разрушает символы прошлого. Всё, что связано с бывшим, должно исчезнуть — иначе внутреннее возрождение невозможно. Когда процесс завершён, Скорпион словно возрождается из пепла.

Стрелец

Стрелец лечится путешествиями и новыми впечатлениями. Поездка, исследование нового места или смена обстановки помогает перезагрузить эмоции и повернуть взгляд в будущее.

Козерог

Козерог уходит в работу. Полная концентрация на делах помогает отвлечься и восстановить внутренний порядок. Процесс может быть долгим, но результат оправдывает себя — Козерог выходит сильнее.

Водолей

Водолей анализирует и исследует. Психология, гороскопы, карты рождения — всё это помогает понять эмоции и причины произошедшего. Иногда процесс кажется сложным и долгим, но он даёт новые идеи и внутреннюю свободу.

Рыбы

Рыбы переживают расставание заранее. Интуиция подсказывает им, что роман близится к концу, и они проходят через эмоциональные этапы ещё до официального завершения отношений. При этом они остаются заботливыми к бывшему партнёру, стремясь сохранить гармонию.

Итог: каждый знак Зодиака переживает разрыв по-своему — через эмоции, действие или размышления. Зная особенности своего знака, можно облегчить процесс и быстрее обрести внутренний баланс.