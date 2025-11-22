Это состояние, которое требует немедленных действий и быстрой реакции окружающих. Согласно рекомендациям кардиолога, существуют три ключевых шага, которые каждый должен знать и уметь применять, чтобы спасти человека, если случился сердечный приступ.

Что нужно сделать в первые минуты сердечного приступа, чтобы минимизировать риски и обеспечить пострадавшему наилучшие шансы на выздоровление, рассказала Валентина Байдина — ведущий врач-кардиолог.

Симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ — термин, который в медицинской практике чаще всего используют для обозначения острого коронарного синдрома. Это группа неотложных состояний, развивающихся на фоне резкого нарушения кровотока в коронарных артериях, которые питают сердце. Наиболее грозным проявлением синдрома является инфаркт миокарда, когда сосуд перекрывается полностью, что приводит к частичной гибели тканей сердечной мышцы. Его симптомы:

давящая или жгучая боль за грудиной в области сердца;

одышка, ощущение нехватки воздуха;

внезапная слабость, холодный пот, страх;

бледность, потемнение в глазах, потеря сознания;

жжение в верхней части живота, рвота.

Важно! Сердечный приступ не всегда сопровождается болью. Безболезненное течение особенно часто встречается среди пожилых людей, пациентов с сахарным диабетом и тех, кто ранее уже перенес инфаркт. В этом случае важно ориентироваться на другие сопутствующие симптомы.

Алгоритм помощи при инфаркте

Шаг № 1. Вызываем скорую

Прогноз лечения напрямую зависит от того, насколько оперативно человек окажется в руках врачей. Шансы на полное восстановление будут максимальными, если провести врачебные вмешательства в течение 1,5–2 часов с момента появления первых симптомов. В промежутке между двумя и шестью часами эффективность терапии постепенно снижается, но все еще остается высокой, а далее изменения в сердечной мышце уже становятся необратимыми.

Таким образом, первый и важнейший шаг — это вызов скорой помощи.

Шаг № 2. Покой и свежий воздух

Во время ожидания прибытия скорой необходимо обеспечить пациенту максимальный покой: усадить с приподнятой головой, а ноги опустить вниз, расстегнуть воротник на одежде и ремень. Помимо этого нужно открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Нельзя: лежать в горизонтальном положении, стоять, ходить, курить и есть.

Шаг № 3. Лекарственная терапия

При сердечном приступе может использоваться до приезда скорой ацетилсалициловая кислота, нитроглицерин, но применять их можно, если нет противопоказаний и вы уверены, что своими действиями не навредите. Так, аспирин противопоказан при обострении язвенной болезни желудка и подтвержденной аллергии на ацетилсалициловую кислоту. Лучше проконсультироваться хотя бы с оператором скорой, какие действия предпринять до приезда врачей.

Нельзя: принимать другие обезболивающие препараты (ибупрофен, но-шпу и так далее).

Нужен ли непрямой массаж сердца?

Многих интересует, нужно ли в качестве первой помощи делать человеку непрямой массаж сердца. Здесь важно понимать, что если вы никогда ранее не пробовали выполнять реанимационные действия и не проходили соответствующее обучение, то есть риск допустить серьезную ошибку, которая только ухудшит состояние пациента. Например, можно сломать ребра при неправильном выполнении непрямого массажа сердца. Однако, если состояние пациента становится критическим, а врача рядом нет, меры все-таки могут быть оправданными.

В этом случае порядок действий следующий.

Обязательно убедитесь, что у человека отсутствуют пульс и дыхание. Если пациент дышит, а пульс прощупывается, массаж сердца выполнять запрещено.

Пациент должен находиться на твердой поверхности (пол, асфальт), а не на кровати.

Определите точку, на которую необходимо надавливать в процессе массажа. Она располагается на 3–4 см выше мечевидного отростка — небольшого выступа в нижнем конце грудины, где сходятся ребра. Важно: на сам отросток нажимать нельзя, так как это повышает риск перелома.

Зафиксируйте основание одной из ладоней на нужной точке, накройте второй ладонью и сложите пальцы замком. Выполнять все движения нужно именно основанием ладони, а не пальцами рук.

Выполняйте ритмичные надавливания так, чтобы грудная клетка прогибалась на 5–6 см. Частота должна составлять 100–120 нажатий в минуту.

Сердечный приступ — не то состояние, которое можно перетерпеть или устранить таблетками. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы избежать осложнений. Даже если кажется, что пациенту стало лучше, а боль прошла сама, отказываться от госпитализации нельзя. Только врачи могут подтвердить, что сердце в безопасности, а при необходимости начать лечение, которое сохранит жизнь.