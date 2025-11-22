Заметили, что стали есть больше или вообще нет аппетита? Это сигнал организма, что ему нужна помощь — рассказываем, на какие обследования стоит записаться.

Колебания аппетита редко зависят от настроения, смены сезона или других побочных факторов (только как единичный случай, если переел за ужином и не хочется завтракать). За такими изменениями стоят сложные нейроэндокринные механизмы – от гормонов и работы ЖКТ до реакции на стресс.

Аппетит – это не просто желание поесть, а точный индикатор состояния организма. Его регулируют сразу несколько систем: нервная, эндокринная и пищеварительная. Когда баланс нарушается, тело может "отключить" чувство голода или, наоборот, усилить его. Например, гормональные колебания, расстройства сна и нарушения метаболизма часто проявляются изменением аппетита.

Эндокринная система и гормоны аппетита

Голод начинается с работы гормонов, которые подают сигналы в мозг. Лептин, вырабатываемый жировой тканью, сообщает мозгу о насыщении, а грелин, напротив, стимулирует чувство голода. Когда эти сигналы нарушаются – например, при инсулинорезистентности, колебаниях щитовидных гормонов или хроническом стрессе, – аппетит выходит из-под контроля.

Дефицит лептина связан с постоянным чувством голода, а гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы) – с усилением аппетита при одновременной потере веса. Гипотиреоз (состояние, при котором гормонов щитовидной железы недостаточно), наоборот, может снижать желание есть и вызывать сонливость, чувство холода и апатию.

ЖКТ и ось "кишечник–мозг"

Желудочно-кишечный тракт – активный участник регуляции аппетита. Он вырабатывает десятки гормонов, которые влияют на центры голода в мозге.

При гастрите, замедленном опорожнении кишечника или нарушениях микробиоты аппетит часто снижается: пища переваривается медленно, появляются тяжесть и отвращение к еде.

Избыток простых углеводов в рационе и колебания сахара в крови, наоборот, могут провоцировать чувство постоянного голода. Это замкнутый круг: чем больше быстрых углеводов, тем сильнее колебания глюкозы и тем выше аппетит.

О связи кишечника и мозга в последнее время говорят все чаще. Если нарушена микрофлора, снижается выработка нейромедиаторов. Особенно это касается гормона серотонина, 90% которого вырабатывается именно в кишечнике. В результате могут появиться апатия, тревожность и ощущение тумана в голове, из-за которого сложно сосредоточиться.

Нервная система и стресс

Гипоталамус – небольшая область в промежуточном мозге, которая регулирует основные процессы в организме, реагирует не только на физические, но и на эмоциональные сигналы. Во время стресса мозг выделяет кортизол, который у одних людей подавляет аппетит, а у других, наоборот, стимулирует его.

Хронический стресс связан с повышенным потреблением калорий и склонностью к "комфортной" пище с высоким содержанием жиров и сахара. При этом острые стрессовые состояния, наоборот, могут временно снижать аппетит за счет выброса адреналина.

Если изменение пищевого поведения сопровождается нарушением сна и раздражительностью, стоит оценить уровень стресса и качество отдыха, прежде чем искать проблему в желудке.

Метаболизм и энергетический баланс

С возрастом скорость обмена веществ снижается естественным образом, а вместе с ней меняется и восприятие голода. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, реже хотят есть по утрам, но испытывают острое чувство голода по вечерам – это реакция на нарушения циркадных ритмов и уровень глюкозы.

Метаболические сбои – от анемии и дефицита витамина D до нарушений обмена железа или магния – тоже влияют на аппетит. Мозг воспринимает энергетический дефицит как сигнал тревоги и может либо усиливать голод, либо, напротив, "отключать" его, экономя ресурсы.

Когда стоит пройти обследование

Аппетит – не просто привычка, а биологический барометр: когда он сбивается, тело показывает, что где-то нарушен баланс. Если нашли у себя один или больше пунктов из списка, стоит обратиться к специалистам. Эндокринолог проверит уровень гормонов щитовидной железы, лептина, грелина и инсулина; гастроэнтеролог – состояние желудка и кишечника; терапевт – уровень железа, витамина D и глюкозы.