Продукты, вызывающие мигрень: список триггеров и советы врачей

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Продукты, вызывающие мигрень: список триггеров и советы врачей
ФОТО: Freepik

К потенциальным «триггерам» относятся шоколад, алкоголь и даже кофе.

Некоторые продукты могут провоцировать приступы мигрени из-за содержания определенных веществ. К потенциальным "триггерам" относятся шоколад, алкоголь и даже кофе. Об этом сообщает сайт Verywell health.

Употребление напитков с кофеином

В Американском медицинском журнале говорится, что при чрезмерном или регулярном потреблении кофеина (особенно более 200-300 мг/день, то есть более 2-3 чашек кофе) может возникать зависимость.

Резкое снижение или пропуск привычной дозы вызывает синдром отмены, в том числе головную боль или мигрень. У некоторых людей даже разовое превышение привычной дозы может спровоцировать приступ из-за сосудистых эффектов (сначала сужение, затем расширение сосудов мозга).

Алкоголь

В журнале European of Neurology говорится, что люди, страдающие мигренью, отмечают сильную связь между употреблением алкоголя и его симптомами.

Этанол вызывает расширение сосудов, что может запускать боль у людей со склонностью к мигрени. Алкоголь также имеет диуретический эффект, что усиливает головную боль.

Если у вас есть склонность к мигрени, то необходимо:

  • избегать алкоголя

  • не смешивать различные напитки

  • пить достаточно воды

  • не употреблять алкоголь натощак

Аспартам

Аспартам - это искусственный подсластитель (Е951), который примерно слаще сахара, но содержит меньше калорий.

Исследование, опубликованное в журнале Diet and Headache, показало, что продукты питания и напитки, содержащие искусственный подсластитель аспартам, усиливают симптомы и частоту мигрени.

Если есть мигрень, стоит начать со стевии или эритрита - они имеют лучшую переносимость. Проверяйте этикетки: даже "sugar-free" продукты могут содержать аспартам или смеси подсластителей.

Шоколад

По данным PubMed, фенилэтиламин, тирамин и теобромин - биоактивные вещества, содержащиеся в какао, могут влиять на сосуды головного мозга и высвобождение нейромедиаторов (серотонина, дофамина), что иногда провоцирует мигрень.

Кофеин в шоколаде, особенно темном, может как способствовать приступу, так и временно облегчать боль в зависимости от дозы и индивидуальной чувствительности. Резкое повышение, а затем падение уровня глюкозы в крови также может стать фактором запуска мигрени.

Продукты с высоким содержанием тирамина

Тирамин - аминокислота, которая естественным образом содержится в организме человека, а также во многих продуктах питания, может вызывать мигрень у некоторых людей.

К продуктам, содержащим большое количество тирамина, включают:

  • выдержанные сыры, такие как голубой, бри, горгонзола, фета, чеддер

  • ферментированные продукты, включая квашеную капусту, кимчи и мисо

  • вяленое, копченое или маринованное мясо и рыба, такие как копченый лосось

  • алкоголь

  • продукты, содержащие нитраты, сульфаты, концентрированные дрожжи и глутамат натрия

Симптомы мигрени

На сайте Мауо clinic говорится, что основные симптомы мигрени включают:

  • интенсивная пульсирующая или "бьющая" боль, обычно с одной стороны головы

  • усиление боли при движениях, свете или звуках

  • тошнота, иногда - рвота

  • повышенная чувствительность к свету (светобоязнь), звукам (фонобоязнь) и запахам

#здоровье #еда
Видео