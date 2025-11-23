К потенциальным «триггерам» относятся шоколад, алкоголь и даже кофе.
Некоторые продукты могут провоцировать приступы мигрени из-за содержания определенных веществ. К потенциальным "триггерам" относятся шоколад, алкоголь и даже кофе. Об этом сообщает сайт Verywell health.
Употребление напитков с кофеином
В Американском медицинском журнале говорится, что при чрезмерном или регулярном потреблении кофеина (особенно более 200-300 мг/день, то есть более 2-3 чашек кофе) может возникать зависимость.
Резкое снижение или пропуск привычной дозы вызывает синдром отмены, в том числе головную боль или мигрень. У некоторых людей даже разовое превышение привычной дозы может спровоцировать приступ из-за сосудистых эффектов (сначала сужение, затем расширение сосудов мозга).
Алкоголь
В журнале European of Neurology говорится, что люди, страдающие мигренью, отмечают сильную связь между употреблением алкоголя и его симптомами.
Этанол вызывает расширение сосудов, что может запускать боль у людей со склонностью к мигрени. Алкоголь также имеет диуретический эффект, что усиливает головную боль.
Если у вас есть склонность к мигрени, то необходимо:
-
избегать алкоголя
-
не смешивать различные напитки
-
пить достаточно воды
-
не употреблять алкоголь натощак
Аспартам
Аспартам - это искусственный подсластитель (Е951), который примерно слаще сахара, но содержит меньше калорий.
Исследование, опубликованное в журнале Diet and Headache, показало, что продукты питания и напитки, содержащие искусственный подсластитель аспартам, усиливают симптомы и частоту мигрени.
Если есть мигрень, стоит начать со стевии или эритрита - они имеют лучшую переносимость. Проверяйте этикетки: даже "sugar-free" продукты могут содержать аспартам или смеси подсластителей.
Шоколад
По данным PubMed, фенилэтиламин, тирамин и теобромин - биоактивные вещества, содержащиеся в какао, могут влиять на сосуды головного мозга и высвобождение нейромедиаторов (серотонина, дофамина), что иногда провоцирует мигрень.
Кофеин в шоколаде, особенно темном, может как способствовать приступу, так и временно облегчать боль в зависимости от дозы и индивидуальной чувствительности. Резкое повышение, а затем падение уровня глюкозы в крови также может стать фактором запуска мигрени.
Продукты с высоким содержанием тирамина
Тирамин - аминокислота, которая естественным образом содержится в организме человека, а также во многих продуктах питания, может вызывать мигрень у некоторых людей.
К продуктам, содержащим большое количество тирамина, включают:
-
выдержанные сыры, такие как голубой, бри, горгонзола, фета, чеддер
-
ферментированные продукты, включая квашеную капусту, кимчи и мисо
-
вяленое, копченое или маринованное мясо и рыба, такие как копченый лосось
-
алкоголь
-
продукты, содержащие нитраты, сульфаты, концентрированные дрожжи и глутамат натрия
Симптомы мигрени
На сайте Мауо clinic говорится, что основные симптомы мигрени включают:
-
интенсивная пульсирующая или "бьющая" боль, обычно с одной стороны головы
-
усиление боли при движениях, свете или звуках
-
тошнота, иногда - рвота
-
повышенная чувствительность к свету (светобоязнь), звукам (фонобоязнь) и запахам
