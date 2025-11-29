Все еще переживаете из-за отчета или того самого ухажера, который не перезвонил? Ученые нашли веский повод, чтобы выдохнуть и как можно скорее отпустить мелкие проблемы. Ведь чем больше стресса, тем сильнее страдает наш головной мозг.

Чтобы сохранить здоровье и продлить молодость врачи дают один базовый совет — как можно меньше переживать. На первый взгляд может показаться, что это не так уж и важно, но наука доказала обратное. Эксперты уверены, что именно стресс — это один из самых главных провокаторов проблем с ментальным и физическим здоровьем, он же ускоряет процессы старения в организме.

Специалисты из Университета Пенсильвании провели исследование, после которого пришли к выводу: за регулирование кровотока в мозге и координацию нейронной активности отвечает редкий нейрон, который чрезвычайно чувствителен к стрессу. То есть сильные переживания буквально «съедают» наши нейроны, нарушая нормальное питание головного мозга.

Несмотря на то, что в любом отделе мозга насчитывается более 20 различных типов нейронов, а суммарно их количество превышает миллиарды, можно выделить несколько «управленцев». Так, например, эксперты сосредоточились на нейронах nNOS первого типа в соматосенсорной коре — области, которая обрабатывает тактильные, температурные и другие сенсорные сигналы от тела, так как они играют важнейшую роль в стимуляции «спонтанных колебаний» артерий и вен в мозге.

«В вашем мозге артерии, вены и капилляры помогают перемещать жидкость, постоянно расширяясь и сужаясь каждые несколько секунд. Это явление мы называем спонтанными колебаниями», — поясняют ученые.

Чтобы понять, что происходит в мозге без нейронов nNOS первого типа, исследователи провели эксперимент на мышах. Всем грызунам вводили смесь сапорина — токсичного белка, способного убивать нейроны, — и химической цепочки аминокислот, известной как пептид, которая может распознавать и прикрепляться к определенным генетическим маркерам, выделяемым нейронами nNOS первого типа. Это позволило ученым уничтожать конкретные нейроны, не вредя другим.

У всех мышей контролировали мозговую активность, а также внимательно следили за их поведением. Команда наблюдала за колебаниями кровеносных сосудов головного мозга с микрометровым разрешением — примерно в 100 раз меньше ширины человеческого волоса.

Оказалось, что у мышей было зарегистрировано не только снижение кровотока, но и ослабление нейронной активности в головном мозге. При этом нормальное кровоснабжение страдало сильнее всего именно во время сна — тот период, когда головной мозг перерабатывает информацию и своего рода перезагружается.

Эксперты сделали вывод, что стресс съедает нейроны nNOS, они довольно хрупкие, поэтому погибают легко и быстро. Исследователи уверены, что это влияет не только на работу головного мозга, но и на весь организм в целом — человек становится менее продуктивным, у него повышается риск развития хронических заболеваний, он быстрее стареет.

Более того, ученые подозревают, что постоянная гибель нейронов может быть связана с опасными нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Прямой связи пока доказать не удалось, однако команда будет продолжать свои исследования, чтобы как можно больше узнать о влиянии стресса на головной мозг.