Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Идеальный завтрак: 10 полезных свойств овсянки 0 137

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Идеальный завтрак: 10 полезных свойств овсянки

Ищете для себя здоровый и полезный завтрак? Пытаетесь скинуть несколько лишних килограммов? Если это так, овсянка — вкусное и питательное дополнение к любому рациону, также она может помочь вам похудеть.

1. Овсянка является хорошим источником клетчатки

Диета с высоким содержанием клетчатки может помочь вам избавиться от лишних килограмм. Растворимые волокна, которые содержатся в овсянке перевариваются медленнее, сохраняя чувство сытости дольше. Одна чаша овсянки на завтрак подарит вам много энергии и не прибавит лишних килограмм.

2. Овсянка продлевает чувство сытости

По данным исследования журнала Американского колледжа питания, было выяснено что участники, которые с утра ели овсянку чувствовали на протяжении дня сытость и бодрость. У группы людей, которые потребляли другие каши, чувство голода появлялось намного быстрей и им приходилось регулярно перекусывать.

3. Овсянка имеет меньше сахара, чем многие другие зерновые завтраки

По сравнению с другими сухими завтраками, овсянка имеет гораздо более низкий уровень содержания сахара. Если же вам не очень нравится овсянка вы смело можете добавлять в нее ложечку меда, орехи и фрукты. Это даст овсянке больше питательных веществ и сохранит при этом низкое содержание сахара.

4. Овсянка является низкокалорийной пищей

Одно из главных преимуществ овсянки — низкое содержание калорий и жира. Полстакана сырых овсяных хлопьев содержит только 150 калорий и 3 грамма жира. Таким образом, регулярное употребление овсянки на завтрак сделает его легким для вас, и поможет не набрать лишних килограмм, а также похудеть.

5. Овсянка является хорошим источником белка

Приготовьте овсянку с соей или с обычным молоком, это увеличит белок в вашем рационе. Белок является жизненно важной частью для похудения, благодаря ему чувство сытости сохранится дольше. Овсянка, особенно в сочетании с другими богатыми на белок продуктами, такими как йогурт, семян чиа, семян льна и другие.

6. Овсянка является безопасным для людей чувствительных к глютену

Если вы чувствительны к глютену, ешьте овсянку! Исследования показывают, что люди с целиакией могут без проблем есть овсянку, и это может быть хорошим дополнением к безглютеновой диете.

7. Овсянка является источником энергии

Тарелка с овсянкой является отличным способом, чтобы сохранить чувство сытости на целый день. Большое количество белка и клетчатки в этой еде даст вам энергию, необходимую, для работы и спортивных тренировок.

8. Овсянка повышает иммунную систему

Если вы чувствуете усталость и упадок сил, тогда овсянка нужный продукт для вас. К счастью, овсянка содержит бета-глютен, что показано для повышения иммунной системы и улучшения вашего здоровья в целом.

9. Овсянка может помочь ваше сердцу

Занятия спортом является важной частью нашей жизни и для того, чтобы быть достаточно здоровыми и эффективно тренироваться ваше сердце должно быть здоровым. По данным исследования Гарвардского университета, люди, которые ежедневно едят тарелку овсянки имеют на 29% ниже риск сердечных заболеваний, чем у других.

10. Овсянка — это вкусно

Когда вы находитесь на диете, важно потреблять вкусные, а также полезные продукты. Овсянка является таким продуктом, она — очень полезная и вы можете смело разнообразить ее различными орехами, сухофруктами, фруктами и медом.

Овсянка — это отличный способ чувствовать себя бодрыми и здоровыми, а также похудеть и сохранить свой результат. Поменяйте свой калорийный завтрак на овсянку для того, чтобы в полной мере ощутить все ее преимущества. Есть много способов, чтобы приготовить овсянку и каждый способ вкуснее предыдущего, так что не бойтесь экспериментировать.

Читайте нас также:
#иммунитет #похудение #здоровое питание #завтрак #энергия #сердце #овсянка #клетчатка #здоровье #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поесть вкусно и недорого: где это сделать в Европе
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео