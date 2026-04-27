Запечённая рыба с овощами считается отличным вариантом для сытного и полезного обеда или ужина. Правильное сочетание ингредиентов позволяет сохранить сочность филе и подчеркнуть его вкус.
Ингредиенты:
филе трески — 300–400 граммов;
помидоры черри — 150 граммов;
болгарский перец — половинка;
каперсы — одна столовая ложка;
укроп — один пучок;
сыр фета — 50 граммов;
соль, перец и прованские травы — по вкусу;
растительное масло для запекания.
Приготовление:
На первом этапе нарезанный перец и томаты выкладывают в форму, приправляют специями, смешивают с каперсами и помещают в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. После того как овощи подрумянятся, форму следует достать для добавления остальных компонентов.
Поверх овощной массы выкладывают рыбу, посыпают её укропом и специями, слегка сбрызгивают маслом и дополняют сыром. Блюдо возвращают в духовку ещё на 15–20 минут. Время запекания может увеличиться, если используются крупные куски трески.
