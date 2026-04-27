Запечённая рыба с овощами считается отличным вариантом для сытного и полезного обеда или ужина. Правильное сочетание ингредиентов позволяет сохранить сочность филе и подчеркнуть его вкус.

Ингредиенты:

филе трески — 300–400 граммов;

помидоры черри — 150 граммов;

болгарский перец — половинка;

каперсы — одна столовая ложка;

укроп — один пучок;

сыр фета — 50 граммов;

соль, перец и прованские травы — по вкусу;

растительное масло для запекания.

Приготовление:

На первом этапе нарезанный перец и томаты выкладывают в форму, приправляют специями, смешивают с каперсами и помещают в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. После того как овощи подрумянятся, форму следует достать для добавления остальных компонентов.

Поверх овощной массы выкладывают рыбу, посыпают её укропом и специями, слегка сбрызгивают маслом и дополняют сыром. Блюдо возвращают в духовку ещё на 15–20 минут. Время запекания может увеличиться, если используются крупные куски трески.