Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вкус как в ресторане: готовим треску с овощами за 40 минут

Люблю!
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Запечённая рыба с овощами считается отличным вариантом для сытного и полезного обеда или ужина. Правильное сочетание ингредиентов позволяет сохранить сочность филе и подчеркнуть его вкус.

Ингредиенты:

  • филе трески — 300–400 граммов;

  • помидоры черри — 150 граммов;

  • болгарский перец — половинка;

  • каперсы — одна столовая ложка;

  • укроп — один пучок;

  • сыр фета — 50 граммов;

  • соль, перец и прованские травы — по вкусу;

  • растительное масло для запекания.

Приготовление:

На первом этапе нарезанный перец и томаты выкладывают в форму, приправляют специями, смешивают с каперсами и помещают в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. После того как овощи подрумянятся, форму следует достать для добавления остальных компонентов.

Поверх овощной массы выкладывают рыбу, посыпают её укропом и специями, слегка сбрызгивают маслом и дополняют сыром. Блюдо возвращают в духовку ещё на 15–20 минут. Время запекания может увеличиться, если используются крупные куски трески.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео