Какие иностранные языки школы предлагают вместо русского?

Примерно в половине из почти 100 школ Риги больше или меньше учеников отказались от русского как второго иностранного языка. В четвертой части школ русский язык уже не предлагается четвероклассникам, а лишь продолжается в классах, где его изучение началось в предыдущие годы, сообщает передача «900 секунд» ( ТВ3 ). Как школы справляются с необходимостью предоставления альтернативы и какие новые языки появились в школах?

6А класс Рижской Вальдорфской школы делает первые шаги в изучении литовского языка. Это самая многочисленная группа в школе, которая отказалась от русского языка в пользу изучения языка соседней страны. Учительница Гунта Мейере смеется, что виноват фактор классного руководителя, ведь «шестидесятники» — это ее класс.

«Мне не нравились уроки русского языка в этой школе, учительница русского языка, поэтому я решил изучать литовский», — говорит Таге, ученик 6А класса Рижской Вальдорфской школы.

«У меня был только русский язык, и русский весь 4-й класс, и пятый класс, а потом я подумала, что в шестом классе пойду на литовский язык. Потому что по русскому языку была очень строгая учительница», - говорит Одрия, ученица 6А класса Рижской Вальдорфской школы.

Гунта Мейере, учительница литовского языка, учительница 6А класса, рассказывает: «В параллельном классе все изучали немецкий язык, а в моем классе — русский. Поскольку я балтийский филолог, мне предложили преподавать литовский язык, я сказала родителям, что буду преподавать его в школе. У младших - итальянский, а у старших, кажется, как и у всех других в стране, с четвертого класса литовский».

К середине лета в рижские школы поступили заявления около 330 детей, не желающих продолжать изучение русского языка, в начале учебного года это число увеличилось еще больше.

«В Риге 97 школ. Реально можно сказать, что в половине школ есть факты, когда родители приняли решение, что дети не будут больше изучать русский язык как второй иностранный, и школа должна предложить другую альтернативу. Анализируя ситуацию, мы видим, что школы справляются с этим новым альтернативным предложением», - говорит руководитель Департамента общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.

Второй по популярности иностранный язык – немецкий. Далее преобладают испанский и французский языки, которые также предлагаются в школах.

В некоторых школах также доступны норвежский и уже упомянутый литовский и итальянский языки. Самыми большими проблемами являются необходимость предоставления индивидуальной программы, если только два или три школьника хотят выучить другой иностранный язык, а также отсутствие учебных программ и материалов. Учителю приходится создавать все с нуля.

«У меня есть хороший преподаватель литовского языка из университета. Он помог мне с материалами. И помогал с программой», — говорит Гунта Мейере.

У учеников Гунты также будет возможность применить полученные знания на практике, отправившись в путешествие по Литве.

В большинстве школ Риги второй иностранный язык изучается с началом учебного года. Там, где продолжают искать учителей иностранного языка, это не связано с переходом с русского языка на изучение другого языка.