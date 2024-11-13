С октября в Латвии растет заболеваемость коклюшем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Всего в этом году до 31 октября было зарегистрировано 3 123 случая коклюша. В октябре было зарегистрировано 606 новых случаев коклюша.

По данным ЦПКЗ, заметный рост числа случаев коклюша начался в декабре прошлого года, когда количество зарегистрированных больных в 4,3 раза превысило число случаев в декабре 2022 года.

Периодические подъемы заболеваемости связаны с увеличением числа восприимчивых людей.

В настоящее время в среднем самая высокая заболеваемость наблюдается среди подростков, детей до года и молодых взрослых.

ЦПКЗ обращает внимание на то, что число детей, не получивших вакцину от коклюша в возрасте семи и 14 лет, значительно увеличилось по сравнению с допандемическим периодом.

Самый высокий уровень заболеваемости за последние 50 лет был отмечен в 2019 году, когда было зарегистрировано 720 случаев коклюша на 100 000 населения, и в настоящее время также наблюдается тенденция к росту.

О росте заболеваемости коклюшем сообщают и другие европейские страны.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, наиболее пострадавшими возрастными группами являются дети и подростки младшего возраста, а также младенцы и дети младшего возраста, которые слишком малы, чтобы получить необходимую вакцинацию.

ЦПКЗ настоятельно рекомендует беременным женщинам делать прививку от коклюша во время беременности.

Коклюш - это заразная острая респираторная инфекция, которая

Болезнь характеризуется тяжелым, пароксизмальным кашлем, который может длиться два месяца и более.