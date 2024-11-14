Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), которого в последнее время немало критикуют, решил облагодетельствовать братьев по оружию из МВД, переодев в штатное войсковое обмундирование Государственную пограничную охрану.

Чтобы обеспечить сие единовременное мероприятие для 2400 робежсаргов, затребовано 4 547 328 евро. Деньги подразумевается перехватить из бюджетной подпрограммы "Содержание Национальных вооруженных сил".

Чтобы стражи рубежей ЛР могли облачаться в камуфляж национальной расцветки WoodLatPlat, вначале даже хотели поменять Закон о военной службе, но потом ограничились новой редакцией Правил Кабинета министров № 464.

Но самое интересное, конечно, это перечень гардероба служивых. Начать с курток — три летних обойдутся вместе с налогом в 223,38 евро, одна зимняя — в 177,35 евро. Летние брюки в количестве трех штук стоят 250,26 евро, зимний полукомбинезон — 214,59 евро.

Аксессуары тоже предлагаются по достойным ценам. Утепленный комплект белья 2–го уровня (а всего их три), например, в двух экземплярах — 90 евро. Летняя кепка стоит 23,62 евро, а зимняя — 22 евро. Брючный ремень — 26,44 евро. Тактические перчатки, две пары, 132 евро. Высокие ботинки на шнуровке, две пары, 205,7 евро.

В общем, обеспечили с запасом. Жаль только, в перечень не включены носки — такой важный для повседневной службы, в особенности проходящей в большой мере на ногах, элемент.

Так или иначе, теперь враг не будет знать, кто перед ним — служащие в МВД пограничники или солдаты регулярной армии, что по всей вероятности должно оказать известное психологическое воздействие.