Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийского пограничника оденут за 1894 евро 72 цента. Каждого 3 1315

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Латвийского пограничника оденут за 1894 евро 72 цента. Каждого
ФОТО: LETA

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), которого в последнее время немало критикуют, решил облагодетельствовать братьев по оружию из МВД, переодев в штатное войсковое обмундирование Государственную пограничную охрану.

Чтобы обеспечить сие единовременное мероприятие для 2400 робежсаргов, затребовано 4 547 328 евро. Деньги подразумевается перехватить из бюджетной подпрограммы "Содержание Национальных вооруженных сил".

Чтобы стражи рубежей ЛР могли облачаться в камуфляж национальной расцветки WoodLatPlat, вначале даже хотели поменять Закон о военной службе, но потом ограничились новой редакцией Правил Кабинета министров № 464.

Но самое интересное, конечно, это перечень гардероба служивых. Начать с курток — три летних обойдутся вместе с налогом в 223,38 евро, одна зимняя — в 177,35 евро. Летние брюки в количестве трех штук стоят 250,26 евро, зимний полукомбинезон — 214,59 евро.

Аксессуары тоже предлагаются по достойным ценам. Утепленный комплект белья 2–го уровня (а всего их три), например, в двух экземплярах — 90 евро. Летняя кепка стоит 23,62 евро, а зимняя — 22 евро. Брючный ремень — 26,44 евро. Тактические перчатки, две пары, 132 евро. Высокие ботинки на шнуровке, две пары, 205,7 евро.

В общем, обеспечили с запасом. Жаль только, в перечень не включены носки — такой важный для повседневной службы, в особенности проходящей в большой мере на ногах, элемент.

Так или иначе, теперь враг не будет знать, кто перед ним — служащие в МВД пограничники или солдаты регулярной армии, что по всей вероятности должно оказать известное психологическое воздействие.

Читайте нас также:
#граница
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
2
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го ноября

    Их что, в секонд-хенд одевать будут?! Или опять тупо бабло списывают???

    5
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября)
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
Изображение к статье: На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
«Запретить!» Жители Латвии настроены решительно после громкой трагедии в Риге
Изображение к статье: Взять скутер или электросамокат сегодня может любой подросток
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6 933
Изображение к статье: Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети 2 379
Изображение к статье: Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет
Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет 275
Изображение к статье: Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду
Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду 352

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 22
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео