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Скорее всего русскоязычные не перейдут на латышские СМИ. Мнение эксперта 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2024
BB.LV
Скорее всего русскоязычные не перейдут на латышские СМИ. Мнение эксперта

Янис Юзефович давно занимается исследования русскоязычной среды в Латвии. Исследователь считает, что важнее, какую информацию получает житель Латвии, а не то, на каком именно языке он ее получает.

В интервью программе "Бульвар свободы" на Латвийском радио ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня Янис Юзефовис подчеркнул, что если цель политиков - добиться, чтобы русскоязычные больше пользовались средствами массовой информации на латышском языке, то это, скорее всего, не произойдет.

Исследователь задал как-бы риторический вопрос: что важнее - что люди "объединяются" вокруг масс медиа на одном языке, или то, что они получают правдивую, надежную информацию, - независимо от того, на каком языке они это содержание (информацию) получают?

Исследователь привел в пример Эстонию, которая на протяжении последних 10 лет вкладывать значительные средства в общественные СМИ на русском языке и виден результат: все больше русскоязычных доверяют своим общественным СМИ.

"Если наша цель - создать такую аудиторию русскоязычных, которая больше потребляет именно общественные СМИ, больше им доверяет, то тогда мы должны думать, что эстонская стратегия была правильной", - подчеркнул Я. Юзефович.

Он пришел к печальному выводу, что поскольку Латвия идет другим путем, нежели Эстония, то в результате мы можем получить аполитичную, апатичную русскоязычную аудиторию и это явно не в интересах страны.

#русский язык
97
5

Комментарии (1)

  • A
    Anim
    14-го ноября

    В каком результате? Вы давно добились своего. Теперь пришла пора отвечать.

    158
    4

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