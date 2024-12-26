Вы наверняка заметили, что ваши дети и внуки несколько больше устают, приходя с уроков? А ведь все не просто так – они решают важную задачу государственной безопасности.

В будущем году начнется окончательное расставание основной школы Латвии с остатками билингвального образования, или, прямо говоря, с русским языком. Ради такой радости депутаты Сейма собрались на совместное заседание и выслушали VIP от просвещения.

Кто управляет латвийским образованием?

Парламентский секретарь, по нашим понятиям, это первый замминистра – ведь ЛР парламентская республика. С прошлого года сию должность в Министерстве образования и науки занимает Силвия Аматниеце. Барышня приятная во всех отношениях, с совсем небольшим для госчиновника долгом в 16 353.26 евро, если судить по декларации для Службы госдоходов.

Да только где ж она работала, прежде чем занять столь руководящую позицию в МОН, неясно. В ее CV фигурируют лишь должности пресс-секретаря партии Jaunā Vienotība, а также члена комиссии по этике партии премьер-министра, ну и члена правления Огрского отделения. Видимо, вполне достаточно...

«Абсолютно жизненно необходимым» госпожа Аматниеце считает переход на формат «единой школы». С точки зрения государственной безопасности совершенно ясно, что «единого общества не может быть, если образование происходит на двух языках». Выпускница Университета Страдиня напомнила депутатам Сейма, что, несмотря на то что в Латвии давно осуществлялись стремления перейти на госязык, «фундаментально и ярко» это началось в 2018 году. Тогдашний формат, впрочем, обозначал обязательный латышский только на этапе средней школы, в основной варьировал его от 50 до 80% учебного содержания, а в дошкольных учреждениях делал «основным средством общения». В 2022 году произошло очередное изменение нормативной базы народного просвещения – с полным переходом всего и вся на госязык.

Силвия Аматниеце, парламентский секретарь Министерства образования и науки

– Это однозначно геополитический контекст, чтобы мы могли создавать чувство принадлежности к Латвии. Указанному в Сатверсме языку нужно быть объединяющим. В 2023/24 учебном году перешли исключительно на латышский – детсады, 1-е, 4-е и 7-е классы. В 2024/25 учебном году — 2-е, 5-е и 8-е классы. В 2025/2026 учебном году – 3-е, 6-е и 9-е классы. Таким образом, переход будет полностью завершен.

В переходе на государственный стратегическим партнером выступают учредители школ – самоуправления, которые способны осуществлять «интервенции». Для учителей МОН готовит «портфели поддержки». Если есть какие-то жалобы – реагируют, стараются улучшить. И конечно, важней всего коммуникация с родителями, которые, уверена, все понимают.

Содействует и Центр государственного языка. Если педагог внезапно что-то не так ответил – ему дается возможность подтянуть уровень владения. Критически важен и Консультативный совет по образованию нацменьшинств, под эгидой коего собираются менторы...

Рижские передовики

Наталия Рогалева, директор 34-й Рижской средней школы:

«Переход на госязык, который в нашем учебном заведении начали в 2018 году, по инициативе родителей. Тогда стал учиться наш первый латышский класс. Конечно, у нас были большие опасения, как пройдут все эти процессы. И мы внимательно наблюдали за этими детьми, следили за качеством образования. Конечно, родители и учителя опасались, что учебное содержание будет осваиваться медленней, или будет осваиваться неполно.

Однако диагностирующие работы в 3-х классах показали лишь незначительное отставание детей по математике, осваиваемой ими по-латышски, а в 6-х классах получилось даже лучше тех, кто учился этому предмету билингвально!

Да, мы можем заключить – процесс может затянуться, но мы получим в рамках стандартов полностью соответствующий уровень и никаким образом эти дети не потеряют».

В 34-й школе, которая, по словам госпожи Рогалевой, была «русской», в результате самостоятельного введения латышского остался только один предмет на родном языке. Конечно, учебному заведению была оказана «неоценимая» поддержка по линии логопедов, групп продленного дня. Денег дали столько, что учебное заведение, увы, даже не смогло их все освоить! «Школе найти хорошего учителя трудно. Особые проблемы с учителями латышского языка. Уроков много, учеников делят на группы, что вдвое увеличивает количество учебных часов. Скажем, у нас было 56 часов вакантных. Это не значит, что уроков не было – мы объединяли группы».

Трудно, действительно, бежать впереди паровоза и служить стахановцем ассимиляции. По совпадению, можно припомнить вроде бы не столь уж далекое прошлое, когда именно в актовом зале 34-й школы в 2003 году обсуждались перспективы защиты образования на родном языке. Вашему автору довелось принять в них тогда активное участие, как и в последующем процессе...

Рассказала госпожа Рогалева и про то, что нигде в стране не готовят специалистов для такой важной позиции, как помощник учителя. Должно пройти время, чтобы ученикам не переводили, а говорили с ними по-латышски. Вообще же, директор отметила явную связь между «пониманием родителями процессов, происходящих в стране» – и успехами учащихся. Если последние относятся к низким социальным слоям, то и трудностей больше.

Не совсем понятно, что следует из данного тезиса, – должно ли читаться, что сам факт владения латышским означает перемещение в более зажиточные социальные страты?

Латгальцам способствует Британский совет

Мария Мицкевича, директор средней школы Varavīksnes в Краславе:

«Мы в 2021 году залицензировали программу приема детей в первый класс на латышском языке. Однако должен был пройти еще год, чтобы педагоги могли подтянуть собственные лингвистические знания. Мы в школе разработали концепцию помощи, сотрудничества. Самоуправление информировалось о том, что происходит в школе. Мы живем в лингвистически чрезвычайно неоднородной среде».

В переводе с чиновного это значит, что в Латгалии нормативный латышский встречается несколько реже, чем в других «исторических землях». Тем не менее Краславской школе поспособствовало то, что в приграничных Индре и Пиедруе учебные заведения были закрыты. Вот и пришлось деткам издалека мотаться в краевой центр. Также, как отметила М. Мицкевича, «присоединились польские дети» (школу под флагом братской державы ЕС и НАТО тоже закрыли!).

Официальная Рига тоже не забывает.

В школу прибыли с выездным заседанием представители трех институтов – Агентства государственного языка, Государственной службы качества образования, специалисты МОН. Охотно рассказали, как у нас дела, что нам нужно».

А еще школьниками в приграничье заинтересовался Британский совет. Не просто ведь в Латгалии – опорный край державы. Жаль лишь, что, по словам М. Мицкевичи, есть «асоциальные семьи, в которых мотивация ребенка учиться – существенно слабее». Это с чего бы такое-то, а? На 35-м году восстановленной независимости?