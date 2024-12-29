«Сколько в Риге вообще надписей на латышском?» Писатель возмущен языковой политикой

«В Европе из этого не делают большую проблему. Если ты приехал в чужую страну, это твоя проблема — выучить язык», — такое мнение высказал Арно Юндзе, председатель Союза писателей, в передаче TV24 «Rīga gatava?». Об этом пишет LA.LV .

«Сейчас мы хотим как будто одну гайку затянуть, но остальные либо вообще упали с резьбы, либо где-то валяются уже ржавые. Мы не выполняем остальную работу… Проедемся по Риге! Сколько тут вообще вывесок на латышском языке!?» — риторически спрашивает Арно.

Он считает, что с точки зрения языковой политики это неправильно, потому что давление со стороны крупных языков у нас будет всегда, поэтому нужно быть достаточно умными, чтобы этому давлению противостоять. Вместо этого мы сейчас только провозглашаем лозунги.

Думая о ситуации с Русским театром имени Михаила Чехова в Риге, Арно упоминает центр Таллина, где также есть аналогичные театры, работающие на эстонском языке, а в Литве — на литовском. Таким образом, это не какая-то «великая проблема века».

«Но проблема другая. Вам самим понадобятся избиратели. Очевидно, что если вы скажете, что вам нужно от этого избавиться, вы их как избирателей к себе не привлечёте. Это тоже понятно. Что делать или не делать — это каждый политик должен решить сам», — говорит Арно.

И продолжает: «Пока у нас не будет согласованной, нормальной государственной политики по языковому вопросу, ничего у нас тут не будет развиваться. В данный момент у нас Лиана Ланга, которая может кому-то очень не нравиться, сделала в этом отношении больше, чем некоторые предыдущие правительства».

Также Арно Юндзе считает, что наша государственная политика интеграции слишком мягкая, а действия министров порой были откровенно анти-латышскими.