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«Сколько в Риге вообще надписей на латышском?» Писатель возмущен языковой политикой 2

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
«Сколько в Риге вообще надписей на латышском?» Писатель возмущен языковой политикой
ФОТО: LETA

«В Европе из этого не делают большую проблему. Если ты приехал в чужую страну, это твоя проблема — выучить язык», — такое мнение высказал Арно Юндзе, председатель Союза писателей, в передаче TV24 «Rīga gatava?». Об этом пишет LA.LV.

«Сейчас мы хотим как будто одну гайку затянуть, но остальные либо вообще упали с резьбы, либо где-то валяются уже ржавые. Мы не выполняем остальную работу… Проедемся по Риге! Сколько тут вообще вывесок на латышском языке!?» — риторически спрашивает Арно.

Он считает, что с точки зрения языковой политики это неправильно, потому что давление со стороны крупных языков у нас будет всегда, поэтому нужно быть достаточно умными, чтобы этому давлению противостоять. Вместо этого мы сейчас только провозглашаем лозунги.

Думая о ситуации с Русским театром имени Михаила Чехова в Риге, Арно упоминает центр Таллина, где также есть аналогичные театры, работающие на эстонском языке, а в Литве — на литовском. Таким образом, это не какая-то «великая проблема века».

«Но проблема другая. Вам самим понадобятся избиратели. Очевидно, что если вы скажете, что вам нужно от этого избавиться, вы их как избирателей к себе не привлечёте. Это тоже понятно. Что делать или не делать — это каждый политик должен решить сам», — говорит Арно.

И продолжает: «Пока у нас не будет согласованной, нормальной государственной политики по языковому вопросу, ничего у нас тут не будет развиваться. В данный момент у нас Лиана Ланга, которая может кому-то очень не нравиться, сделала в этом отношении больше, чем некоторые предыдущие правительства».

Также Арно Юндзе считает, что наша государственная политика интеграции слишком мягкая, а действия министров порой были откровенно анти-латышскими.

#латышский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Не в Литве, не В Эстонии и не в одной европейской стране нет 40% населения, которым пытаются запретить говорить на своем языке. Даже меньшее количество населения, которых пытаются ущемить в правах вызывают революции и бунты. Чем больше закручивать гайки, тем больше риск срыва резьбы. Ох и рискуют правители играя на национальном вопросе! Всяко может быть, слишком много здесь русских, и счастье латышей, что они долго запрягают, но не нужно забывать, что потом быстро едут.

    12
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го декабря

    Специалисты концерна «Уралвагонзавод» провели разборку и исследование подбитой на фронтах СВО военной техники НАТО. Как объяснили сотрудники предприятия в интервью журналистам РИА Новости, в ходе исследования западной техники в её конструкции отсутствуют прорывные технологии. Детально и подробно был изучен немецкий танк «Леопард 2A6».

    13
    1

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