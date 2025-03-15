Геннадий Марьевский получил диплом капитана дальнего плавания в 1965 году. Работал помощником капитана и капитаном на судах Северного морского пароходства.

С 1979 года — в Латвийском пароходстве. Командовал экипажами теплоходов "Капитан Томсон", "Капитан Яковлев", "Пьер Пуйяд", "Степан Халтурин", "Ургенча", "Пуре", "Симон Боливар" и других теплоходов. Работал на судах иностранных компаний.

Капитан Геннадий Марьевский.

Тревога "Человек за бортом"

Событие, о котором хочу рассказать, произошло в штормовом Средиземном море в 1991 году. Тогда я был капитаном на контейнеровозе "Симон Боливар", который являлся головным судном серии теплоходов, построенных в Болгарии, в городе Варна с 1982–го по 1989 год. "Симон Боливар" уверенно осуществлял контейнерные перевозки.

Идет очередной рейс. Контейнеровоз направляется из египетской Александрии в испанский порт Аликанте. Находимся в 75 милях восточнее острова Мальта. Средиземное море не балует. Погода штормовая — 9–10 баллов. Волна семь–восемь метров высотой. Качка до 40 градусов на оба борта. На палубе — четыре яруса контейнеров. Идем малым ходом. Скорость — четыре–пять узлов.

В 4.00 на вахту заступил старший помощник Норберт Петровский.

Около шести часов в моей каюте раздался телефонный звонок с ходового мостика:

— Геннадий Семенович, впереди по курсу обнаружен неопределимый объект.

Тут же поднимаюсь в рулевую рубку.

Едва заметный объект увидел вахтенный матрос Виталий Абдуллин, недаром зрение у него 1,5 — дальнозоркость.

Подойдя ближе к объекту, видим, что это перевернувшийся днищем кверху полузатопленный катамаран, на котором два человека держатся за киль.

Немедленно объявляю судовую тревогу "Человек за бортом".

Сообщаю о терпящих бедствие находящимся вокруг судам. Но они не отваживаются принимать участие в спасении: одно — груженное металлом, крен его доходит до 45 градусов, другое — небольшой контейнеровоз — отвечает категорично: нет, третье — лесовоз — тоже не желает идти на риск. Решили действовать сами.

Доброволец Валерий

Подходим к перевернутому катамарану, до него — метров 20, терпящие бедствие держатся из последних сил. Погибающее судно медленно, с ударом каждой волны, погружается в воду. Подойти к нему ближе мы не можем, мешает сильная качка — с борта на борт. Понятно, что уставшим терпящим бедствие самостоятельно не добраться до борта "Симона Боливара" и не подняться по штормтрапу.

Что делать? И тут вызывается доброволец, старший матрос Валерий Беднарский, парень отважный. Он надевает спасательный жилет и, привязанный длинным концом к судну, вместе со спасательным кругом прыгает за борт и направляется к терпящим бедствие.

Идет высокая волна, Валерий взлетает вверх, и тут же –проваливается в глубокую яму, потом — он вновь наверху.

Наконец, благодаря атлетической силе и упорству, старший матрос подплывает к терпящим бедствие, подает им спасательный круг. Один из них помоложе, сильный парень, держится сносно, а второй (как потом выяснилось, капитан) — в солидном возрасте — совсем обессилел, нуждается в поддержке. Валерий Беднарский помогает ему.

Моряки "Симона Боливара" подтаскивают круг с ослабевшим экипажем катамарана к борту своего судна и поднимают потерпевших бедствие на палубу контейнеровоза. Это были капитан Джеффри Пултон и матрос Марио Грек. Они сообщили, что на катамаране больше людей нет.

Консультации из Риги

Оказывается, Пултон и Грек перегоняли построенный на Мальте катамаран S. K. Kubrita из порта Ла–Валлетта в Саудовскую Аравию. В море они вышли 20 декабря направлением в сторону Порт–Саида с предполагаемым заходом на остров Крит. Погода была неплохая, прогноз — благоприятный.

Но к полуночи 21 декабря разыгрался шторм. На высокой волне катамаран потерял управление, его развернуло и перевернуло.

Капитан с матросом и оглянуться не успели, как оказались в воде. После переворота катамарана они уже ничего не помнили. Интуитивно терпящие бедствие уцепились за киль своего судна.

После поднятия людей на палубу "Симона Боливара" катамаран S. K. Kubrita в еще более затопленном состоянии стало относить от нашего борта, и вскоре мы потеряли его из виду. Еще час предпринимались попытки его разыскать, но поиск не принес успеха. Очевидно, что S. K. Kubrita утонул.

В воде Джеффри Пултон и Марио Грек пробыли целые сутки, естественно, переохладились. В декабре температура воды в этом районе Средиземного моря около 19 градусов.

Мы поместили пострадавших в судовой лазарет и возвращали их к жизни различными препаратами, которые были на нашем теплоходе. Разогревали, укутывали потеплее. Переодели в сухое шерстяное белье.

Я связался с дежурным хирургом рижской Бассейновой больницы Галиной Ивановной, она нас с судовым медиком консультировала. Мы неукоснительно следовали рекомендациям опытного врача. Таким образом, благодаря самоотверженным действиям судового медика Е. Быковой и других членов экипажа удалось частично вывести пострадавших из криза переохлаждения.

Самочувствие — удовлетворительное!

Чтобы сдать потерпевших бедствие на берег, мы направились к Мальте. Но при таком шторме с нашей скоростью идти до острова "Симону Боливару" предстояло более двух суток. Положение спас прибывший вертолет спасательной службы и береговой охраны Мальты, который завис над нашей кормой и принял к себе на борт экипаж катамарана. Летчик проявил высочайшее мастерство, проведя сложные маневры в условиях сильного шторма.

Пултона и Грека поместили в госпиталь Ла–Валлетты. Вскоре по радиотелефону нас известили, что их самочувствие удовлетворительное.

Пять судов, которые были вокруг нас, прислали телеграммы со словами благодарности за спасение людей и поздравлениями.

Контейнеровоз "Симон Боливар" последовал по назначению в испанский порт Аликанте, где пришвартовался в дни празднования Рождества. Там наш экипаж, как героев, с большими почестями и подарками встречали представители портовой администрации.

О спасении экипажа катамарана писали газеты Испании и Мальты, телевидение также широко освещало происшествие в штормовом море. Действительно, члены экипажа контейнеровоза "Симон Боливар" в условиях экстремальной ситуации действовали умело и мужественно, показали разумный риск и смелость при штормовом ветре и сильном волнении. В результате спасли мореходов Джеффри Пултона и Марио Грека.

А Латвийское пароходство наградило каждого члена экипажа месячным окладом в иностранной валюте.

Владимир НОВИКОВ