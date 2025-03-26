Baltijas balss logotype
Рижская дума планирует выделить семье мартовских тройняшек 7500 евро 2 784

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума планирует выделить семье мартовских тройняшек 7500 евро
ФОТО: LETA

Рижская муниципалитет планирует выделить семье, в которой в марте родились тройняшки, 7500 евро, следует из повестки заседания Комитета по финансовым и административным делам, пишет ЛЕТА.

Сегодня в 13:40 объявлено заседание комитета, на котором депутаты примут решение о предоставлении пособия семье тройняшек.

Пособие планируется выделить из средств на непредвиденные случаи.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Рижском роддоме на свет появились три девочки.

Старшая сестра родилась в 9:36 и весила 1659 граммов. Через минуту на свет появилась средняя сестра весом 1544 грамма. Вес младшей сестры составил 1662 грамма.

Родители детей — жители Риги.

Как уже сообщалось, Министерство благосостояния также выплатит семье рижских тройняшек единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро из средств на непредвиденные случаи, решение о чём было утверждено во вторник в правительстве.

#демография #рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го марта

    Интересно было бы узнать побольше о этой счастливой семье, ведь это не является государственной тайной за семью печатями. Каков социальный статус семьи, места работы счастливых родителей их возраст и специальности, национальный состав? А также всю эту информацию о предыдущих семьях за прошедшие годы. Каковы их судьбы?

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    Хочу напомнить что бюджет Рижского самоуправления составляет более 1 миллиарда евро.

    6
    2

