Рижская муниципалитет планирует выделить семье, в которой в марте родились тройняшки, 7500 евро, следует из повестки заседания Комитета по финансовым и административным делам, пишет ЛЕТА.

Сегодня в 13:40 объявлено заседание комитета, на котором депутаты примут решение о предоставлении пособия семье тройняшек.

Пособие планируется выделить из средств на непредвиденные случаи.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Рижском роддоме на свет появились три девочки.

Старшая сестра родилась в 9:36 и весила 1659 граммов. Через минуту на свет появилась средняя сестра весом 1544 грамма. Вес младшей сестры составил 1662 грамма.

Родители детей — жители Риги.

Как уже сообщалось, Министерство благосостояния также выплатит семье рижских тройняшек единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро из средств на непредвиденные случаи, решение о чём было утверждено во вторник в правительстве.