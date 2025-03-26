Русский мат из кабины водителя общественного транспорта Риги? Что говорят в «Rīgas satiksme»?

На видео видно, что водитель слушает и временами смотрит видео о том, как некоторые китайские слова звучат на русском как мат.

Dārgie @Rigassatiksme_

Kā Jūs izskaidrosiet Jūsu darbinieka rīcību? Tas, ko jūs dzirdat, nāk no viņa telefona, kas no sākuma atradās uz paneļa, bet video momentā atrodas starp kājām. Reiss 17791, pl 16.20.@edgarsrinkevics @liana_langa @RigasDome pic.twitter.com/tFysXOKdMB — SerenaVanDerWoodsen (@SerenaV07333906) March 25, 2025

«Как вы объясните действия вашего сотрудника? То, что вы слышите, исходит из его телефона, который изначально лежал на приборной панели, но теперь на видео находится между его ног. Рейс 17791, в 16:20», - написал автор видео.

В ответ на публикацию «Rīgas satiksme» дала краткий комментарий: «Такое поведение неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Информация зафиксирована и передана ответственным коллегам для принятия дальнейших мер».

Тем временем пользователи социальных сетей обмениваются мнениями в комментариях — мнения по поводу ситуации разделились.

«Это одна из причин, по которой я никогда не буду работать водителем автобуса, даже если у меня есть соответствующая категория, — оказаться в ситуации, когда за тобой постоянно следят и снимают на камеру. Спасибо, но нет, мне это не нужно, не говоря уже о нехватке водителей автобусов», — пишет один из пользователей.

«Троллейбусный парк №1, там работают одни оккупанты, латыша с огнем не сыщешь. Чудес там не бывает...» — высказывает мнение другой.

«Человек изучает иностранные языки. Очень положительный пример!», - отметил еще один человек.

«Я не понимаю, что тут такого? Учит язык. Слушет. Это то же самое, что радио слушать», — вторит кто-то другой.